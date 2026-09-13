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Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black

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Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black - фото 1
Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
  • Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black - фото 1
  • Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724526
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х3
Вес, г.
140

Описание товара Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black

Чернила пигментные NV-Print GT53XL черного цвета позволяют создавать четкие и насыщенные отпечатки при создании различных документов или иллюстраций. Благодаря высококачественным красящим частицам на пигментной основе они быстро и четко отображаются на бумажном носителе. Расходный материал подходит для обслуживания струйных печатающих устройств производителя HP. Чернила NV-Print GT53XL поставляются в пластиковом флаконе повышенной емкостью 135 мл и отличаются продолжительным ресурсом эксплуатации.

Отзывы о товаре Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила пигментные NV-Print GT53XL черного цвета позволяют создавать четкие и насыщенные отпечатки при создании различных документов или иллюстраций. Благодаря высококачественным красящим частицам на пигментной основе они быстро и четко отображаются на бумажном носителе. Расходный материал подходит для обслуживания струйных печатающих устройств производителя HP. Чернила NV-Print GT53XL поставляются в пластиковом флаконе повышенной емкостью 135 мл и отличаются продолжительным ресурсом эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила NVP пигментные GT53XL для аппаратов HP (135ml) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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