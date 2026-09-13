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Чернила HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (M0H55A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (M0H55A)

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Чернила HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (M0H55A) - фото 1
Чернила HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (M0H55A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
  • Чернила HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (M0H55A) - фото 1
  • Чернила HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (M0H55A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724456
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
130

Описание товара Чернила HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (M0H55A)

Пурпурные чернила HP GT52 (M0H55AE) – великолепный вариант не только для того, чтобы обеспечить традиционно высокое качество печати от HP, но и способ сэкономить Ваши денежные средства. Существенный объем (он составляет 70 мл) емкости с чернилами позволяет достичь значительного ресурса печати: используя 3 аналогичных картриджа разных цветов, Вы сможете напечатать до 8000 страниц. Чернила HP GT52 (M0H55AE), поставляемые в оригинальной коробке HP, совместимы с многофункциональными устройствами HP DeskJet GT 5810 и HP DeskJet GT 5820.

Отзывы о товаре Чернила HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (M0H55A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Пурпурные чернила HP GT52 (M0H55AE) – великолепный вариант не только для того, чтобы обеспечить традиционно высокое качество печати от HP, но и способ сэкономить Ваши денежные средства. Существенный объем (он составляет 70 мл) емкости с чернилами позволяет достичь значительного ресурса печати: используя 3 аналогичных картриджа разных цветов, Вы сможете напечатать до 8000 страниц. Чернила HP GT52 (M0H55AE), поставляемые в оригинальной коробке HP, совместимы с многофункциональными устройствами HP DeskJet GT 5810 и HP DeskJet GT 5820.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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