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Чернила GI-43 R EMB (4716C001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила GI-43 R EMB (4716C001)

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Чернила GI-43 R EMB (4716C001) - фото 1
Чернила GI-43 R EMB (4716C001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
8000
  • Чернила GI-43 R EMB (4716C001) - фото 1
  • Чернила GI-43 R EMB (4716C001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724430
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х4х4
Вес, г.
125

Описание товара Чернила GI-43 R EMB (4716C001)

Чернила NV-Print GI-43 R красные предназначены для обслуживания струйных принтеров Canon Pixma G540 и G640. Красящие частицы формируют на различных бумажных носителях насыщенные яркие оттенки и точно передают детали с ровным тоном при распечатке документов, таблиц, изображений, фотографий. Чернила поставляются в пластиковом флаконе объемом 70 мл с завинчивающейся крышкой и узким носиком для удобной заправки картриджа. Расходный материал NV-Print GI-43 R гарантирует бесперебойное функционирование техники на протяжении всего срока службы.

Отзывы о товаре Чернила GI-43 R EMB (4716C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила NV-Print GI-43 R красные предназначены для обслуживания струйных принтеров Canon Pixma G540 и G640. Красящие частицы формируют на различных бумажных носителях насыщенные яркие оттенки и точно передают детали с ровным тоном при распечатке документов, таблиц, изображений, фотографий. Чернила поставляются в пластиковом флаконе объемом 70 мл с завинчивающейся крышкой и узким носиком для удобной заправки картриджа. Расходный материал NV-Print GI-43 R гарантирует бесперебойное функционирование техники на протяжении всего срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила GI-43 R EMB (4716C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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