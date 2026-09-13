Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Black/Gunmetal
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, г.
331
Описание товара Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Black/Gunmetal
Многофункциональный кнопочный телефон, сочетающий в себе возможности средства связи, внешнего аккумулятора и Wi-Fi роутера. Основными отличиями этой модели являются поддержка сетей 4G LTE и наличие разъемов USB Type-C. Телефон может работать как точка доступа, раздавая 4G-интернет на смартфоны, планшеты или ноутбуки. Поддержка VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы в сетях 4G с высоким качеством звука.
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Многофункциональный кнопочный телефон, сочетающий в себе возможности средства связи, внешнего аккумулятора и Wi-Fi роутера. Основными отличиями этой модели являются поддержка сетей 4G LTE и наличие разъемов USB Type-C. Телефон может работать как точка доступа, раздавая 4G-интернет на смартфоны, планшеты или ноутбуки. Поддержка VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы в сетях 4G с высоким качеством звука.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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