Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопатка
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
92
Общая длина, мм
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 723276
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопатка
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
92
Общая длина, мм
560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х13х10
Вес, г.
410
Описание товара Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516)
Лопаточка садовая с деревянной ручкой GRINDA 421516, предназначена для выполнения садово-огородных работ. Рабочая часть из высококачественной стали Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Лопатка
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
92
Общая длина, мм
560
Страна производитель
Китай
Лопаточка садовая с деревянной ручкой GRINDA 421516, предназначена для выполнения садово-огородных работ. Рабочая часть из высококачественной стали Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - по цене 380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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