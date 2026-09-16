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Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516)

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Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - фото 1
Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - фото 2
Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - фото 3
Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопатка
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
92
Общая длина, мм
560
  • Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - фото 1
  • Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - фото 2
  • Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - фото 3
  • Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516)
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Лопатка
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
92
Общая длина, мм
560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х13х10
Вес, г.
410

Описание товара Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516)

Лопаточка садовая с деревянной ручкой GRINDA 421516, предназначена для выполнения садово-огородных работ. Рабочая часть из высококачественной стали Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.

Отзывы о товаре Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Лопатка
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
92
Общая длина, мм
560
Страна производитель
Китай
Описание
Лопаточка садовая с деревянной ручкой GRINDA 421516, предназначена для выполнения садово-огородных работ. Рабочая часть из высококачественной стали Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопаточка садовая GRINDA ProLine 125х92х560 мм, деревянная ручка, (421516) - по цене 380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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