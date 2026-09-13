Top.Mail.Ru
Корпус Zalman P40 Prism Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Zalman P40 Prism Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 1
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 2
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 3
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 4
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 5
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 6
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 7
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 8
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 9
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 10
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 11
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 12
Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 1
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 2
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 3
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 4
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 5
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 6
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 7
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 8
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 9
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 10
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 11
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 12
  • Корпус Zalman P40 Prism Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723138
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 495 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P40 Prism Black

Корпус Zalman — это отличное решение для тех, кто ищет надежный и стильный компьютерный корпус в формате Midi-Tower. Этот корпус выполнен из прочной стали с элегантной черной отделкой, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является нижнее расположение блока питания, что обеспечивает оптимальное охлаждение и улучшенную вентиляцию. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку до трех жестких дисков 3,5 дюйма и двух твердотельных накопителей 2,5 дюйма, что делает его универсальным для различных конфигураций хранения данных. Поддержка видеокарт длиной до 420 мм и процессорных кулеров высотой до 165 мм позволяет устанавливать в корпус мощные компоненты для создания производительных систем. За охлаждение компонентов отвечают встроенные вентиляторы и продуманная система вентиляции. Корпус оснащен современной ARGB-подсветкой, что придаёт системе уникальный внешний вид и возможность персонализации. Боковая панель с окном из акрила позволяет продемонстрировать все внутреннее убранство и подсветку вашего компьютера. Zalman поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, а также предлагает 7 слотов для расширения, что дает пространство для будущих апгрейдов. Вес корпуса составляет 8,9 кг, что говорит о его надежной конструкции и качестве. Этот корпус идеально подходит для энтузиастов и геймеров, стремящихся собрать красивую и производительную систему в современном стиле.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P40 Prism Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 495 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman — это отличное решение для тех, кто ищет надежный и стильный компьютерный корпус в формате Midi-Tower. Этот корпус выполнен из прочной стали с элегантной черной отделкой, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является нижнее расположение блока питания, что обеспечивает оптимальное охлаждение и улучшенную вентиляцию. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку до трех жестких дисков 3,5 дюйма и двух твердотельных накопителей 2,5 дюйма, что делает его универсальным для различных конфигураций хранения данных. Поддержка видеокарт длиной до 420 мм и процессорных кулеров высотой до 165 мм позволяет устанавливать в корпус мощные компоненты для создания производительных систем. За охлаждение компонентов отвечают встроенные вентиляторы и продуманная система вентиляции. Корпус оснащен современной ARGB-подсветкой, что придаёт системе уникальный внешний вид и возможность персонализации. Боковая панель с окном из акрила позволяет продемонстрировать все внутреннее убранство и подсветку вашего компьютера. Zalman поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, а также предлагает 7 слотов для расширения, что дает пространство для будущих апгрейдов. Вес корпуса составляет 8,9 кг, что говорит о его надежной конструкции и качестве. Этот корпус идеально подходит для энтузиастов и геймеров, стремящихся собрать красивую и производительную систему в современном стиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman P40 Prism Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...