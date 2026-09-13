Корпус Zalman P40 Prism Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P40 Prism Black
Корпус Zalman — это отличное решение для тех, кто ищет надежный и стильный компьютерный корпус в формате Midi-Tower. Этот корпус выполнен из прочной стали с элегантной черной отделкой, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является нижнее расположение блока питания, что обеспечивает оптимальное охлаждение и улучшенную вентиляцию. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку до трех жестких дисков 3,5 дюйма и двух твердотельных накопителей 2,5 дюйма, что делает его универсальным для различных конфигураций хранения данных. Поддержка видеокарт длиной до 420 мм и процессорных кулеров высотой до 165 мм позволяет устанавливать в корпус мощные компоненты для создания производительных систем. За охлаждение компонентов отвечают встроенные вентиляторы и продуманная система вентиляции. Корпус оснащен современной ARGB-подсветкой, что придаёт системе уникальный внешний вид и возможность персонализации. Боковая панель с окном из акрила позволяет продемонстрировать все внутреннее убранство и подсветку вашего компьютера. Zalman поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, а также предлагает 7 слотов для расширения, что дает пространство для будущих апгрейдов. Вес корпуса составляет 8,9 кг, что говорит о его надежной конструкции и качестве. Этот корпус идеально подходит для энтузиастов и геймеров, стремящихся собрать красивую и производительную систему в современном стиле.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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