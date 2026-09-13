Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
от 500 до 2000 об/мин
Уровень шума
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723091
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
от 500 до 2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600
Описание товара Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING
Вентилятор Ocypus Delta F12 поможет обеспечить высокую эффективность охлаждения стационарного компьютера. Устройство соответствует типоразмеру 120 мм. Вентиляторы этого форм-фактора совместимы с подавляющим большинством корпусов. Модель базируется на долговечном и малошумном гидродинамическом подшипнике. Вентилятор имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией устройства не предусмотрена.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
от 500 до 2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Вентилятор Ocypus Delta F12 поможет обеспечить высокую эффективность охлаждения стационарного компьютера. Устройство соответствует типоразмеру 120 мм. Вентиляторы этого форм-фактора совместимы с подавляющим большинством корпусов. Модель базируется на долговечном и малошумном гидродинамическом подшипнике. Вентилятор имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией устройства не предусмотрена.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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