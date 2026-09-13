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Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey

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Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 1
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 2
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 3
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 4
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 5
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 6
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 7
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 1
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 2
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 3
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 4
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 5
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 6
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 7
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
15 240 руб.  19 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722825
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey

Представляем смартфон Realme, воплощающий в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон, выполненный в элегантном сером цвете, сочетает эргономичность пластикового корпуса с мощными техническими характеристиками, способными удовлетворить потребности даже самых взыскательных пользователей. Экран устройства имеет диагональ 6,8 дюйма и разрешение 1570x720 пикселей, что обеспечит яркие и четкие изображения для любителей фильмов и игр. С впечатляющей частотой обновления 144 Гц картинка плавно сменяется, радую глаз даже в самых динамичных сценах. Под капотом смартфона расположен мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который гарантирует быструю и бесперебойную работу приложений и игр. В паре с 6 ГБ оперативной памяти устройство обеспечивает многозадачность и оперативную реакцию на любые команды. Встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить большое количество данных, включая фотографии, видео и приложения. Работает Realme под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю интуитивно понятный интерфейс и доступ к огромному количеству приложений через Google Play. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата nano-SIM, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Устройство поддерживает сети 4G LTE и 5G, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное интернет-соединение, где бы вы ни находились. Благодаря этому смартфон Realme становится отличным выбором для тех, кто ценит сочетание качества, производительности и функциональности в своих гаджетах.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем смартфон Realme, воплощающий в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон, выполненный в элегантном сером цвете, сочетает эргономичность пластикового корпуса с мощными техническими характеристиками, способными удовлетворить потребности даже самых взыскательных пользователей. Экран устройства имеет диагональ 6,8 дюйма и разрешение 1570x720 пикселей, что обеспечит яркие и четкие изображения для любителей фильмов и игр. С впечатляющей частотой обновления 144 Гц картинка плавно сменяется, радую глаз даже в самых динамичных сценах. Под капотом смартфона расположен мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который гарантирует быструю и бесперебойную работу приложений и игр. В паре с 6 ГБ оперативной памяти устройство обеспечивает многозадачность и оперативную реакцию на любые команды. Встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить большое количество данных, включая фотографии, видео и приложения. Работает Realme под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю интуитивно понятный интерфейс и доступ к огромному количеству приложений через Google Play. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата nano-SIM, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Устройство поддерживает сети 4G LTE и 5G, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное интернет-соединение, где бы вы ни находились. Благодаря этому смартфон Realme становится отличным выбором для тех, кто ценит сочетание качества, производительности и функциональности в своих гаджетах.
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Отзывы


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