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Кабель Baseus CAJY001203 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus CAJY001203 Blue

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Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 1
Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 2
Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 3
Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 4
Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 5
Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 6
Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.4
Цвет
голубой
  • Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 1
  • Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 2
  • Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 3
  • Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 4
  • Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 5
  • Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 6
  • Кабель Baseus CAJY001203 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722735
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.4
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
75

Описание товара Кабель Baseus CAJY001203 Blue

Кабель Baseus Crystal - это кабель, предназначенный для устройств с портом Lightning. Он имеет штекеры USB-A и 8p, расположенные в специально профилированных и усиленных корпусах, что обеспечивает безопасность и гарантирует длительное использование. Кроме того, встроенный интеллектуальный чип будет регулировать оптимальную интенсивность заряжаемого оборудования, одновременно повышая эффективность зарядки и безопасность аккумулятора. Обернут специальной липучкой для удобной транспортировки - больше никаких запутанных кабелей! Прочный кабель для быстрой зарядки Baseus Crystal Shine обеспечивает безопасное питание и передачу данных со скоростью 480 МБ / с. Прочная и прочная конструкция повысит комфорт использования и обеспечит надежность, о которой вы заботитесь. Crystal Shine - гарантия стабильного и надежного соединения. Кабель изготовлен из двойной оплетки и имеет усиленные соединения между вилками и проводом.

Отзывы о товаре Кабель Baseus CAJY001203 Blue




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.4
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Crystal - это кабель, предназначенный для устройств с портом Lightning. Он имеет штекеры USB-A и 8p, расположенные в специально профилированных и усиленных корпусах, что обеспечивает безопасность и гарантирует длительное использование. Кроме того, встроенный интеллектуальный чип будет регулировать оптимальную интенсивность заряжаемого оборудования, одновременно повышая эффективность зарядки и безопасность аккумулятора. Обернут специальной липучкой для удобной транспортировки - больше никаких запутанных кабелей! Прочный кабель для быстрой зарядки Baseus Crystal Shine обеспечивает безопасное питание и передачу данных со скоростью 480 МБ / с. Прочная и прочная конструкция повысит комфорт использования и обеспечит надежность, о которой вы заботитесь. Crystal Shine - гарантия стабильного и надежного соединения. Кабель изготовлен из двойной оплетки и имеет усиленные соединения между вилками и проводом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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