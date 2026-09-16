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Кабель Baseus CAJY001104 Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus CAJY001104 Pink

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Кабель Baseus CAJY001104 Pink - фото 2
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Кабель Baseus CAJY001104 Pink - фото 4
Кабель Baseus CAJY001104 Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
розовый
  • Кабель Baseus CAJY001104 Pink - фото 1
  • Кабель Baseus CAJY001104 Pink - фото 2
  • Кабель Baseus CAJY001104 Pink - фото 3
  • Кабель Baseus CAJY001104 Pink - фото 4
  • Кабель Baseus CAJY001104 Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713905
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Характеристики

Бренд
Baseus
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
60

Описание товара Кабель Baseus CAJY001104 Pink

Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB 2.0 Type-A 1.2 м розового цвета имеет пропускную способность до 480 Мбит/сек. Это позволяет скопировать файл размером 1 ГБ примерно за 16 секунд. Мощность 12 Вт обеспечивает питание на средней скорости. Для полной зарядки смартфона потребуется около 2.5 часов. Оплетка кабеля круглого Baseus Lightning 8-pin - USB 2.0 Type-A 1.2 м изготовлена из нейлона. Благодаря этому изделие хорошо гнется и не выходит из строя из-за частых скручиваний. Длина кабеля 1.2 метра не ограничивает свободу использования устройства во время зарядки: вам не придется держать его рядом с розеткой.

Отзывы о товаре Кабель Baseus CAJY001104 Pink




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Характеристики
Бренд
Baseus
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-A
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB 2.0 Type-A 1.2 м розового цвета имеет пропускную способность до 480 Мбит/сек. Это позволяет скопировать файл размером 1 ГБ примерно за 16 секунд. Мощность 12 Вт обеспечивает питание на средней скорости. Для полной зарядки смартфона потребуется около 2.5 часов. Оплетка кабеля круглого Baseus Lightning 8-pin - USB 2.0 Type-A 1.2 м изготовлена из нейлона. Благодаря этому изделие хорошо гнется и не выходит из строя из-за частых скручиваний. Длина кабеля 1.2 метра не ограничивает свободу использования устройства во время зарядки: вам не придется держать его рядом с розеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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