Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ
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Характеристики
Описание товара Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ
Бесщеточный ультракомпактный импульсный шуруповерт Dewalt DCF840N-XJ обеспечивает превосходную маневренность в ограниченных пространствах. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Дополнительные вентиляционные отверстия уменьшают вероятность перегрева. Три мощных светодиода максимально освещают рабочую область. Бесключевой подпружиненный держатель насадок с фиксатором обеспечивает быструю и удобную смену оснастки. Полностью металлические редуктор и ударный механизм гарантируют высокий рабочий ресурс и производительность.
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