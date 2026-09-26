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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743258
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Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт со сменными насадками Мощный, компактный и универсальный инструмент для профессиональных задач Цифровой бесщеточный двигатель — обеспечивает в 10 раз более долгий срок службы, большую мощность и эффективность по сравнению с классическими щеточными двигателями. Компактный и легкий дизайн — позволяет с легкостью работать над головой и в труднодоступных местах. Четыре сменные насадки для максимальной гибкости: Быстрозажимной патрон 10 мм — универсальное решение для сверления. Угловая насадка — для работы в узких и труднодоступных местах. Смещенная насадка — позволяет работать вблизи краев и стен. Держатель бит ?” — обеспечивает быструю смену оснастки и уменьшает длину инструмента. Продуманная конструкция для удобства работы: Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. Автоматическая блокировка шпинделя — для легкой смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль над работой. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием — комфорт при длительной работе. Крепление для ремня — удобство переноски.
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт со сменными насадками Мощный, компактный и универсальный инструмент для профессиональных задач Цифровой бесщеточный двигатель — обеспечивает в 10 раз более долгий срок службы, большую мощность и эффективность по сравнению с классическими щеточными двигателями. Компактный и легкий дизайн — позволяет с легкостью работать над головой и в труднодоступных местах. Четыре сменные насадки для максимальной гибкости: Быстрозажимной патрон 10 мм — универсальное решение для сверления. Угловая насадка — для работы в узких и труднодоступных местах. Смещенная насадка — позволяет работать вблизи краев и стен. Держатель бит ?” — обеспечивает быструю смену оснастки и уменьшает длину инструмента. Продуманная конструкция для удобства работы: Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. Автоматическая блокировка шпинделя — для легкой смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль над работой. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием — комфорт при длительной работе. Крепление для ремня — удобство переноски.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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