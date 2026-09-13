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Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW

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Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW - фото 1
Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
12 В
Ток зарядки, А
4
  • Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW - фото 1
  • Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722626
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
12 В
Ток зарядки, А
4
Ширина, см
12.6
Высота, см
11.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х12
Вес, г.
640

Описание товара Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW

Зарядное устройство DeWALT DCB1104-QW - представляет собой компактное и быстрозаряжающее устройство, предназначенное для аккумуляторов DeWALT. Оно обеспечивает быструю и надежную зарядку литий-ионных аккумуляторов, что делает его отличным выбором для обслуживания аккумуляторов инструментов DeWALT. Преимущества: Зарядное устройство можно использовать для выдвижных литий-ионных аккумуляторов XR 10,8 В и 18 В от DEWALT, ток заряда 4 А Зарядное устройство заряжает аккумулятор емкостью 2,0 Ач за 30 минут Диагностическая система со светодиодным индикатором показывает состояние зарядки: заряжен, идет зарядка, проблемы с питанием и батарея слишком горячая или слишком холодная Интеллектуальное зарядное устройство регулирует зарядный ток в зависимости от типа аккумулятора, чтобы максимально увеличить срок службы аккумулятора



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Отзывы о товаре Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
12 В
Ток зарядки, А
4
Ширина, см
12.6
Высота, см
11.2
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство DeWALT DCB1104-QW - представляет собой компактное и быстрозаряжающее устройство, предназначенное для аккумуляторов DeWALT. Оно обеспечивает быструю и надежную зарядку литий-ионных аккумуляторов, что делает его отличным выбором для обслуживания аккумуляторов инструментов DeWALT. Преимущества: Зарядное устройство можно использовать для выдвижных литий-ионных аккумуляторов XR 10,8 В и 18 В от DEWALT, ток заряда 4 А Зарядное устройство заряжает аккумулятор емкостью 2,0 Ач за 30 минут Диагностическая система со светодиодным индикатором показывает состояние зарядки: заряжен, идет зарядка, проблемы с питанием и батарея слишком горячая или слишком холодная Интеллектуальное зарядное устройство регулирует зарядный ток в зависимости от типа аккумулятора, чтобы максимально увеличить срок службы аккумулятора


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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