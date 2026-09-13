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Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN US287-60119 White (60119)

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Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото 1
Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото 2
Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото 3
Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
  • Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото 1
  • Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото 2
  • Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото 3
  • Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722598
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
19х13х3
Вес, г.
18

Описание товара Кабель UGREEN US287-60119 White (60119)

Кабель UGREEN US287-60119 - это высококачественный продукт, предназначенный для обеспечения надежной и эффективной передачи данных и питания устройств. Он идеально подходит для использования с телефонами и планшетами благодаря своим разъемам USB 2.0 Type-A и USB 2.0 Type-C. Обладает скоростью передачи данных до 480Mbps, что обеспечивает быструю и стабильную работу. Он поддерживает быструю зарядку QC 2.0 и QC 3.0, что позволяет заряжать устройства быстрее и эффективнее. Особое внимание уделяется безопасности. Модель оснащена интеллектуальным чипом управления, который регулирует напряжение, исключая риск перезарядки или короткого замыкания. Это позволяет пользователям не беспокоиться о сохранности своих устройств во время зарядки или передачи данных.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US287-60119 White (60119)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Цвет
белый
Описание
Кабель UGREEN US287-60119 - это высококачественный продукт, предназначенный для обеспечения надежной и эффективной передачи данных и питания устройств. Он идеально подходит для использования с телефонами и планшетами благодаря своим разъемам USB 2.0 Type-A и USB 2.0 Type-C. Обладает скоростью передачи данных до 480Mbps, что обеспечивает быструю и стабильную работу. Он поддерживает быструю зарядку QC 2.0 и QC 3.0, что позволяет заряжать устройства быстрее и эффективнее. Особое внимание уделяется безопасности. Модель оснащена интеллектуальным чипом управления, который регулирует напряжение, исключая риск перезарядки или короткого замыкания. Это позволяет пользователям не беспокоиться о сохранности своих устройств во время зарядки или передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US287-60119 White (60119) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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