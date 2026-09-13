Кабель UGREEN US287-60119 White (60119)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US287-60119 White (60119)
Кабель UGREEN US287-60119 - это высококачественный продукт, предназначенный для обеспечения надежной и эффективной передачи данных и питания устройств. Он идеально подходит для использования с телефонами и планшетами благодаря своим разъемам USB 2.0 Type-A и USB 2.0 Type-C. Обладает скоростью передачи данных до 480Mbps, что обеспечивает быструю и стабильную работу. Он поддерживает быструю зарядку QC 2.0 и QC 3.0, что позволяет заряжать устройства быстрее и эффективнее. Особое внимание уделяется безопасности. Модель оснащена интеллектуальным чипом управления, который регулирует напряжение, исключая риск перезарядки или короткого замыкания. Это позволяет пользователям не беспокоиться о сохранности своих устройств во время зарядки или передачи данных.
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