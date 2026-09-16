Top.Mail.Ru
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 1
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 2
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 3
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 4
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 5
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 6
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 7
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 8
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 9
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 10
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 11
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 12
Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 6
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 7
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 8
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 9
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 10
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 11
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 12
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722588
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
30x100x180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
290

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328)

Выражение лица робота, отображаемое на TFT-экране, информирует вас о состоянии зарядки. Футуристический прибор, который делает зарядку еще веселее. Быстрая зарядка мощностью 20 Вт возможна как для входа, так и для выхода с помощью кабеля USB-C. Вы также можете заряжать беспроводное соединение во время зарядки этого устройства. Не нужно беспокоиться о подключении кабелей! Простой дизайн, который просто прикрепляется к вашему устройству. Умная зарядка с сильным магнитом 10 Н. Хотя он примерно в два раза мощнее предыдущих моделей (7.5 Вт), его компактный и легкий дизайн делает его удобным для переноски. Хотя у него милое лицо робота, это серьезный мобильный аккумулятор. Он имеет мощность 10000 мАч и может полностью зарядить iPhone 15 примерно 2 раза. Подставка, изготовленная из цинкового сплава и имеющая металлический оттенок, обеспечивает стабильную зарядку и комфортную работу.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
30x100x180
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Выражение лица робота, отображаемое на TFT-экране, информирует вас о состоянии зарядки. Футуристический прибор, который делает зарядку еще веселее. Быстрая зарядка мощностью 20 Вт возможна как для входа, так и для выхода с помощью кабеля USB-C. Вы также можете заряжать беспроводное соединение во время зарядки этого устройства. Не нужно беспокоиться о подключении кабелей! Простой дизайн, который просто прикрепляется к вашему устройству. Умная зарядка с сильным магнитом 10 Н. Хотя он примерно в два раза мощнее предыдущих моделей (7.5 Вт), его компактный и легкий дизайн делает его удобным для переноски. Хотя у него милое лицо робота, это серьезный мобильный аккумулятор. Он имеет мощность 10000 мАч и может полностью зарядить iPhone 15 примерно 2 раза. Подставка, изготовленная из цинкового сплава и имеющая металлический оттенок, обеспечивает стабильную зарядку и комфортную работу.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...