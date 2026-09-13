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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 15 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710028
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL
Внешний аккумулятор Xiaomi представляет собой надежное и стильное устройство, идеально подходящее для подзарядки ваших гаджетов в любой момент. Обладая емкостью 10000 мА·ч, этот аккумулятор обеспечивает достаточное количество энергии для нескольких циклов зарядки вашего смартфона или других портативных устройств.
Аксессуар выполнен в элегантном сером цвете, что придаёт ему современный и универсальный вид. Входной разъем USB Type-C делает его совместимым с большинством современных устройств, обеспечивая удобство и скорость зарядки.
Одним из ключевых преимуществ данной модели является поддержка быстрой зарядки, которая значительно сокращает время подзарядки подключенных устройств. Выходное напряжение регулируется на три уровня: 12 В, 9 В и 5 В, обеспечивая оптимальные условия для различных гаджетов.
Аккумулятор оснащен индикатором заряда, который позволяет легко контролировать уровень оставшейся энергии. С одним выходом, он прост в использовании и будет надежным спутником в путешествиях и поездках, оставаясь универсальным решением для любых ситуаций.
Внешний аккумулятор Xiaomi представляет собой надежное и стильное устройство, идеально подходящее для подзарядки ваших гаджетов в любой момент. Обладая емкостью 10000 мА·ч, этот аккумулятор обеспечивает достаточное количество энергии для нескольких циклов зарядки вашего смартфона или других портативных устройств.
Аксессуар выполнен в элегантном сером цвете, что придаёт ему современный и универсальный вид. Входной разъем USB Type-C делает его совместимым с большинством современных устройств, обеспечивая удобство и скорость зарядки.
Одним из ключевых преимуществ данной модели является поддержка быстрой зарядки, которая значительно сокращает время подзарядки подключенных устройств. Выходное напряжение регулируется на три уровня: 12 В, 9 В и 5 В, обеспечивая оптимальные условия для различных гаджетов.
Аккумулятор оснащен индикатором заряда, который позволяет легко контролировать уровень оставшейся энергии. С одним выходом, он прост в использовании и будет надежным спутником в путешествиях и поездках, оставаясь универсальным решением для любых ситуаций.
Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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