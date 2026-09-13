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Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL

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Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 7
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Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 26
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Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 15 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 2
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  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 8
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 9
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 10
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 11
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 12
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 13
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 14
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 15
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 16
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 17
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 18
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 19
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 20
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 21
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 22
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 23
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 24
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 25
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 26
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 27
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 28
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710028
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 15 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
143 ? 48 ? 36 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х5
Вес, г.
400

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL

Внешний аккумулятор Xiaomi представляет собой надежное и стильное устройство, идеально подходящее для подзарядки ваших гаджетов в любой момент. Обладая емкостью 10000 мА·ч, этот аккумулятор обеспечивает достаточное количество энергии для нескольких циклов зарядки вашего смартфона или других портативных устройств. Аксессуар выполнен в элегантном сером цвете, что придаёт ему современный и универсальный вид. Входной разъем USB Type-C делает его совместимым с большинством современных устройств, обеспечивая удобство и скорость зарядки. Одним из ключевых преимуществ данной модели является поддержка быстрой зарядки, которая значительно сокращает время подзарядки подключенных устройств. Выходное напряжение регулируется на три уровня: 12 В, 9 В и 5 В, обеспечивая оптимальные условия для различных гаджетов. Аккумулятор оснащен индикатором заряда, который позволяет легко контролировать уровень оставшейся энергии. С одним выходом, он прост в использовании и будет надежным спутником в путешествиях и поездках, оставаясь универсальным решением для любых ситуаций.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) GL




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 15 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
143 ? 48 ? 36 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi представляет собой надежное и стильное устройство, идеально подходящее для подзарядки ваших гаджетов в любой момент. Обладая емкостью 10000 мА·ч, этот аккумулятор обеспечивает достаточное количество энергии для нескольких циклов зарядки вашего смартфона или других портативных устройств. Аксессуар выполнен в элегантном сером цвете, что придаёт ему современный и универсальный вид. Входной разъем USB Type-C делает его совместимым с большинством современных устройств, обеспечивая удобство и скорость зарядки. Одним из ключевых преимуществ данной модели является поддержка быстрой зарядки, которая значительно сокращает время подзарядки подключенных устройств. Выходное напряжение регулируется на три уровня: 12 В, 9 В и 5 В, обеспечивая оптимальные условия для различных гаджетов. Аккумулятор оснащен индикатором заряда, который позволяет легко контролировать уровень оставшейся энергии. С одним выходом, он прост в использовании и будет надежным спутником в путешествиях и поездках, оставаясь универсальным решением для любых ситуаций.


Теги товара: На 10000 mAh
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Отзывы


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