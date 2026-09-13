Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSND-40000 40000mAh 65W 3A USB-A/USB-C черный
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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
40000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721667
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
40000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
149.5x68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х6
Вес, г.
800
Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSND-40000 40000mAh 65W 3A USB-A/USB-C черный
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSND-40000 40000mAh 65W 3A USB-A/USB-C черный
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
40000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
149.5x68
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Страна производитель
Китай
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSND-40000 40000mAh 65W 3A USB-A/USB-C черный
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