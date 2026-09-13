Branislave Zivkovic & Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка
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Описание товара Branislave Zivkovic & Andre Tschaskowski - Emotionally (4251804128094) виниловая пластинка
Созданный в эмоциональном плане Браниславом Живковичем и Андре Часковским в 1986 году для Coloursound, этот альбом, пожалуй, является самым красивым из когда-либо созданных библиотечных альбомов. Шедевр от начала до конца, представляющий собой мощную мелодичную музыку для размышлений и самоанализа. Он действительно глубоко эмоционален. Поклонникам линчевской мрачной драмы, саундтрека Рая Кудера к фильмам «Париж, Техас» и «Колонна Дюрутти» обязательно стоит обратить на него внимание. Бранислав Живкович написал большую часть композиции на стороне А. Открывающая композиция «Утренний свет» точно передает это чувство, с великолепным и проникновенным соло на акустической гитаре, сочетающимся с альтовой флейтой, создавая потрясающий эффект. Его непосредственный контрапункт, "Sundown", не менее захватывающий, но несёт в себе ночную драму почти линчевских масштабов, снова используя гитару и флейту, но с чуть более меланхоличным, даже зловещим оттенком, также напоминающим музыку Рая Кудера к фильму "Париж, Техас". По-настоящему завораживает появление струнных. Замечательно. Задумчивое соло на виолончели с нарастающими струнными в сердце "Pastoral Walk 1" подтверждает меткость названия трека, а части 2 и 3 добавляют ещё больше напряжения — с помощью клавишных и перкуссионных элементов — с великолепным эффектом. "In The Garden 1" представляет собой элегическое соло на виолончели, а его вторая часть усиливает романтику. Четырехчастная сюита "Soft Thoughts" приглашает к дальнейшей интроспекции с помощью задумчивой альтовой флейты и гитары.
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