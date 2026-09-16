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Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка

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Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка - фото 1
Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Windy
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка - фото 1
  • Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Windy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dreamy, Chup, Chup, I Got Away, Never My Love, Lonely Afternoon, On My Mind, The Bare Necessities, Windy, Sing Me A Rainbow, In My Life, Crickets Sing For Anamaria, Where Are They Now?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом бразильской певицы Аструд Жилберту, выпущенный в 1968 году на лейбле Verve Records. Продюсером альбома стал Пит Спарго, аранжировками занимались Эумир Деодато, Дон Себески и Патрик Уильямс.

Отзывы о товаре Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Windy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dreamy, Chup, Chup, I Got Away, Never My Love, Lonely Afternoon, On My Mind, The Bare Necessities, Windy, Sing Me A Rainbow, In My Life, Crickets Sing For Anamaria, Where Are They Now?
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Шестой студийный альбом бразильской певицы Аструд Жилберту, выпущенный в 1968 году на лейбле Verve Records. Продюсером альбома стал Пит Спарго, аранжировками занимались Эумир Деодато, Дон Себески и Патрик Уильямс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Astrud Gilberto - Windy (5060672888905) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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