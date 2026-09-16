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Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка

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Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 1
Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 2
Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 3
Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 4
Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
World Galaxy
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722271
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
World Galaxy
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things, Galaxy Around Olodumare, Galaxy In Turiya, Galaxy In Satchidananda, A Love Supreme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка

World Galaxy - шестой сольный альбом Элис Колтрейн. Он был выпущен в 1972 году.

Отзывы о товаре Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
World Galaxy
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things, Galaxy Around Olodumare, Galaxy In Turiya, Galaxy In Satchidananda, A Love Supreme
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
World Galaxy - шестой сольный альбом Элис Колтрейн. Он был выпущен в 1972 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Coltrane - World Galaxy (5060672889339) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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