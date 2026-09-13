Sauveur Mallia - Spatial & Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Sauveur Mallia - Spatial & Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка
Spatial & Co Vol. 2, возможно, лучший альбом в серии Spatial & Co. Он абсолютно безупречен. Созданный французским диско-маэстро и руководителем Arpadys Совером Маллиа для французского лейбла Tele Music в 1979 году, он гораздо больше тяготеет к звучанию космического диско, чем к чистому космическому фанку своего предшественника. И от этого он становится еще более захватывающим. Открывающий трек "Discomax" начинается как чистое фортепианное диско с потрясающей басовой линией, прежде чем уйти в безумное русло, полное кислотных свистков и сногсшибательных перкуссионных брейкдаунов. Совершенство. За ним следует "Space People", жуткая, полубесбитовая научно-фантастическая синтезаторная композиция, разыгрываемая на фоне завораживающе метрономического пульса в первой половине — настоящее замедленное космическое диско — прежде чем вступает бит, великолепно звучит соло на электрогитаре, а басовая линия, появляющаяся в конце, вступает на каком-то другом звучании. Завершает сторону А шестиминутный трек "Bass Power", что неудивительно, глубокий, низкочастотный рок-н-ролл с зажигательными барабанами, свистящими синтезаторами, блаженными эмбиентными вибрациями и потусторонним басом Маллии, звучащим очень высоко в миксе. Это раскаленный фанк, без сомнения, и звучит он как переработанная библиотечная версия Roxy Music. Да, *настолько* хорош. Сторона B начинается с "Holidays Morning", эмоционального диско-поп-грува, полностью состоящего из электрогитар, скачущих барабанов и синтезаторных писков с немалым количеством моментов чистого драйвового фанка. За ним следует давний фаворит "Electric Maneges", писклявый, призрачный дэнсхолл-шедевр, необработанный тропический балеарский фанк из другого измерения. Изысканный цифровой соул "Loving Discovery" звучит как странная, межпланетная инструментальная композиция в стиле Sade, с нарастающими синтезаторами, теплыми клавишными и тягучими гитарными ритмами. Услышать — значит поверить.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBeck, Hyperspace (0602577692451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPink Floyd - 8-Tracks (coloured) (0199584438511) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) винило...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитVarious Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Sauveur Mallia - Spatial & Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка