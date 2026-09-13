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Sauveur Mallia - Spatial & Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sauveur Mallia - Spatial & Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка

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Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка - фото 1
Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sauveur Mallia
Альбом (сингл)
Spatial & Co Vol.2
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка - фото 1
  • Sauveur Mallia - Spatial &amp; Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722171
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804137881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sauveur Mallia
Альбом (сингл)
Spatial & Co Vol.2
Жанр
Диско
Трек-лист
Discomax, Space People, Bass Power, Holidays Morning, Electric Maneges, Loving Discovery, Exotic Guide
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sauveur Mallia - Spatial & Co Vol.2 (4251804137881) виниловая пластинка

Spatial & Co Vol. 2, возможно, лучший альбом в серии Spatial & Co. Он абсолютно безупречен. Созданный французским диско-маэстро и руководителем Arpadys Совером Маллиа для французского лейбла Tele Music в 1979 году, он гораздо больше тяготеет к звучанию космического диско, чем к чистому космическому фанку своего предшественника. И от этого он становится еще более захватывающим. Открывающий трек "Discomax" начинается как чистое фортепианное диско с потрясающей басовой линией, прежде чем уйти в безумное русло, полное кислотных свистков и сногсшибательных перкуссионных брейкдаунов. Совершенство. За ним следует "Space People", жуткая, полубесбитовая научно-фантастическая синтезаторная композиция, разыгрываемая на фоне завораживающе метрономического пульса в первой половине — настоящее замедленное космическое диско — прежде чем вступает бит, великолепно звучит соло на электрогитаре, а басовая линия, появляющаяся в конце, вступает на каком-то другом звучании. Завершает сторону А шестиминутный трек "Bass Power", что неудивительно, глубокий, низкочастотный рок-н-ролл с зажигательными барабанами, свистящими синтезаторами, блаженными эмбиентными вибрациями и потусторонним басом Маллии, звучащим очень высоко в миксе. Это раскаленный фанк, без сомнения, и звучит он как переработанная библиотечная версия Roxy Music. Да, *настолько* хорош. Сторона B начинается с "Holidays Morning", эмоционального диско-поп-грува, полностью состоящего из электрогитар, скачущих барабанов и синтезаторных писков с немалым количеством моментов чистого драйвового фанка. За ним следует давний фаворит "Electric Maneges", писклявый, призрачный дэнсхолл-шедевр, необработанный тропический балеарский фанк из другого измерения. Изысканный цифровой соул "Loving Discovery" звучит как странная, межпланетная инструментальная композиция в стиле Sade, с нарастающими синтезаторами, теплыми клавишными и тягучими гитарными ритмами. Услышать — значит поверить.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804137881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sauveur Mallia
Альбом (сингл)
Spatial & Co Vol.2
Жанр
Диско
Трек-лист
Discomax, Space People, Bass Power, Holidays Morning, Electric Maneges, Loving Discovery, Exotic Guide
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Spatial & Co Vol. 2, возможно, лучший альбом в серии Spatial & Co. Он абсолютно безупречен. Созданный французским диско-маэстро и руководителем Arpadys Совером Маллиа для французского лейбла Tele Music в 1979 году, он гораздо больше тяготеет к звучанию космического диско, чем к чистому космическому фанку своего предшественника. И от этого он становится еще более захватывающим. Открывающий трек "Discomax" начинается как чистое фортепианное диско с потрясающей басовой линией, прежде чем уйти в безумное русло, полное кислотных свистков и сногсшибательных перкуссионных брейкдаунов. Совершенство. За ним следует "Space People", жуткая, полубесбитовая научно-фантастическая синтезаторная композиция, разыгрываемая на фоне завораживающе метрономического пульса в первой половине — настоящее замедленное космическое диско — прежде чем вступает бит, великолепно звучит соло на электрогитаре, а басовая линия, появляющаяся в конце, вступает на каком-то другом звучании. Завершает сторону А шестиминутный трек "Bass Power", что неудивительно, глубокий, низкочастотный рок-н-ролл с зажигательными барабанами, свистящими синтезаторами, блаженными эмбиентными вибрациями и потусторонним басом Маллии, звучащим очень высоко в миксе. Это раскаленный фанк, без сомнения, и звучит он как переработанная библиотечная версия Roxy Music. Да, *настолько* хорош. Сторона B начинается с "Holidays Morning", эмоционального диско-поп-грува, полностью состоящего из электрогитар, скачущих барабанов и синтезаторных писков с немалым количеством моментов чистого драйвового фанка. За ним следует давний фаворит "Electric Maneges", писклявый, призрачный дэнсхолл-шедевр, необработанный тропический балеарский фанк из другого измерения. Изысканный цифровой соул "Loving Discovery" звучит как странная, межпланетная инструментальная композиция в стиле Sade, с нарастающими синтезаторами, теплыми клавишными и тягучими гитарными ритмами. Услышать — значит поверить.


Теги товара: Limited Edition
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