Sauveur Mallia - Spatial & Co (4251804137874) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sauveur Mallia - Spatial & Co (4251804137874) виниловая пластинка
Spatial & Co — это шедевр диско-фанка от французского диско-лорда и маэстро Arpadys Совера Маллиа, пронизанный синтезаторами и космическим басом. Записанный на французском лейбле Tele Music в 1979 году, он представляет собой попеременно космический фанк и жутковатый криминальный фанк, наполненный низкими, убийственными басовыми линиями, размеренными барабанными брейками и искрящейся перкуссией. Он настолько фанковый, что аж больно. Первое переиздание 2023 года, винил 140 г, ремастеринг для этого издания выполнил Саймон Фрэнсис. Уверенно стартует "Future Vision" с его размеренной, но виртуозной басовой линией на фоне энергичных битов, создающих атмосферу. "Cosmic News" с живыми толпами под убийственную басовую партию напоминает "Chic Cheer" от Bernard & Nile. Композиция "Baby Bass", сочетающая бас и синтезатор, наращивает темп, в то время как мрачные и таинственные вибрации "Star Odyssey" служат космической передышкой от подавленного фанка. Температура и темп повышаются с помощью утонченного фанка "Meteor One", изящной межзвездной инструментальной композиции высочайшего уровня, прежде чем чувственная, мелодичная "Bass For Love" предлагает привлекательную замедленную версию грязного рока, завершающую первую сторону. Открывая сторону B, угрожающая, безритмичная "Space Alert" звучит как все те научно-фантастические мелодии из вашего детства, синтезированные в одно великолепное (блэк) целое. Далее идет "Galaxy Wars", еще один величественный космический шедевр, без ударных. Ультраперкуссионный драйв "All The Bass" знаменует возвращение неистового фанкового баса и сногсшибательных ударных. Растянутый фанк "OVNI Telex" неотразим и поражает своим масштабом, а вихревая, драматичная "Galactics" — зловещее, но мелодичное чудо. Легкомысленный фанк "Animals Bass" — немного глуповатый способ завершить этот в остальном безупречный сет, но, знаете, заигрывать с совершенством, вероятно, всегда веселее, чем его достигать.
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