Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка
Переиздание 2023 года, винил 140 г, ремастеринг с оригинальных лент, новый вкладыш с аннотациями и оригинальными фотографиями. Альбом. Nyanser, первоначально выпущенный в 1979 году на шведском лейбле Mistlur Records, широко считается шедевром Томаса Альмвквиста. Он почти неописуемо прекрасен. Благодаря его смелой, виртуозной технике игры на гитаре, альбом исследует уникальный путь через мировую музыку, фолк, джаз и акустические эксперименты, сохраняя при этом очень личное видение. Он действительно очень хорошо сохранился и сейчас является редкой и чрезвычайно востребованной пластинкой, которую много лет ценят коллекционеры всех музыкальных жанров. Это переиздание от Be With, ремастеринг с оригинальных аналоговых лент, демонстрирует, почему этот альбом заслуживает повторного выпуска. Большая часть альбома — это сольные работы, где Томас играет на Rhodes, флейте, синтезаторе и перкуссии, а также на своей своеобразной гитаре на всех треках. Вместе с Томасом в студии работала целая плеяда молодых, экспериментальных шведских музыкантов на начальном этапе своей карьеры, включая широко известную шведскую композиторшу Анн-Софи Сёдерквист, вокалистку Турид Лундквист и, возможно, ключевого участника альбома, Ханса Петера Андерссона, чьи партии на альтовом, теноровом и баритоновом саксофонах переводят альбом в область джаза, особенно в композициях «Horisont» и «EM». Весь ансамбль объединяется в центральной композиции альбома — радостной водной гармонии «Coral Reef», которую мы исполняем последние 5 лет, вызывая всеобщее восхищение. Альбом отличается очень визуальной эстетикой, каждый трек вызывает образы пейзажей и отдаленных уголков земли. Сам Альмвквист считал визуальный аспект своего звучания очень важным, описывая свой подход как «музыку-картину». Nyanser считается одним из самых ранних примеров слияния мировой музыки, джаза и фольклорных традиций, безусловно, в исполнении скандинавского артиста. Несмотря на то, что его влияние на момент выхода было минимальным за пределами круга ценителей подобного звучания, с годами альбом стал своего рода «потерянной» культовой классикой и прекрасным примером экспериментализма, происходившего в скандинавской музыке того времени. Английский перевод слова nyanser — «тени» — особенно точно описывает звучание альбома. К сожалению, Томас скончался в 2008 году в возрасте 55 лет. Мы надеемся, что это переиздание поможет познакомить более широкую аудиторию с его уникальным творчеством и закрепить за ним заслуженное наследие одного из величайших шведских гитаристов и музыкальных визионеров. Звучит сенсационно, если можно так выразиться. Работая с аудиозаписями с оригинальных аналоговых лент, мастерство Саймона Фрэнсиса в мастеринге винила здесь проявляется в полной мере, и он считает это одной из своих лучших работ для Be With. Навыки Пита Нормана в нарезке винила гарантировали сохранность материала, а прекрасное оформление было восстановлено здесь, в штаб-квартире Be With, как завершающий штрих, помогающий этому почитаемому произведению занять достойное место в каждой коллекции пластинок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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