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Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thomas Almqvist
Альбом (сингл)
Nyanser
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722151
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648413448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thomas Almqvist
Альбом (сингл)
Nyanser
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Intro, E.M., Horisont, Nyanser, Mot Natten, Kamps?ng, Quebec, Coral Reef, Frost, Sortie
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка

Переиздание 2023 года, винил 140 г, ремастеринг с оригинальных лент, новый вкладыш с аннотациями и оригинальными фотографиями. Альбом. Nyanser, первоначально выпущенный в 1979 году на шведском лейбле Mistlur Records, широко считается шедевром Томаса Альмвквиста. Он почти неописуемо прекрасен. Благодаря его смелой, виртуозной технике игры на гитаре, альбом исследует уникальный путь через мировую музыку, фолк, джаз и акустические эксперименты, сохраняя при этом очень личное видение. Он действительно очень хорошо сохранился и сейчас является редкой и чрезвычайно востребованной пластинкой, которую много лет ценят коллекционеры всех музыкальных жанров. Это переиздание от Be With, ремастеринг с оригинальных аналоговых лент, демонстрирует, почему этот альбом заслуживает повторного выпуска. Большая часть альбома — это сольные работы, где Томас играет на Rhodes, флейте, синтезаторе и перкуссии, а также на своей своеобразной гитаре на всех треках. Вместе с Томасом в студии работала целая плеяда молодых, экспериментальных шведских музыкантов на начальном этапе своей карьеры, включая широко известную шведскую композиторшу Анн-Софи Сёдерквист, вокалистку Турид Лундквист и, возможно, ключевого участника альбома, Ханса Петера Андерссона, чьи партии на альтовом, теноровом и баритоновом саксофонах переводят альбом в область джаза, особенно в композициях «Horisont» и «EM». Весь ансамбль объединяется в центральной композиции альбома — радостной водной гармонии «Coral Reef», которую мы исполняем последние 5 лет, вызывая всеобщее восхищение. Альбом отличается очень визуальной эстетикой, каждый трек вызывает образы пейзажей и отдаленных уголков земли. Сам Альмвквист считал визуальный аспект своего звучания очень важным, описывая свой подход как «музыку-картину». Nyanser считается одним из самых ранних примеров слияния мировой музыки, джаза и фольклорных традиций, безусловно, в исполнении скандинавского артиста. Несмотря на то, что его влияние на момент выхода было минимальным за пределами круга ценителей подобного звучания, с годами альбом стал своего рода «потерянной» культовой классикой и прекрасным примером экспериментализма, происходившего в скандинавской музыке того времени. Английский перевод слова nyanser — «тени» — особенно точно описывает звучание альбома. К сожалению, Томас скончался в 2008 году в возрасте 55 лет. Мы надеемся, что это переиздание поможет познакомить более широкую аудиторию с его уникальным творчеством и закрепить за ним заслуженное наследие одного из величайших шведских гитаристов и музыкальных визионеров. Звучит сенсационно, если можно так выразиться. Работая с аудиозаписями с оригинальных аналоговых лент, мастерство Саймона Фрэнсиса в мастеринге винила здесь проявляется в полной мере, и он считает это одной из своих лучших работ для Be With. Навыки Пита Нормана в нарезке винила гарантировали сохранность материала, а прекрасное оформление было восстановлено здесь, в штаб-квартире Be With, как завершающий штрих, помогающий этому почитаемому произведению занять достойное место в каждой коллекции пластинок.

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648413448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thomas Almqvist
Альбом (сингл)
Nyanser
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Intro, E.M., Horisont, Nyanser, Mot Natten, Kamps?ng, Quebec, Coral Reef, Frost, Sortie
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание 2023 года, винил 140 г, ремастеринг с оригинальных лент, новый вкладыш с аннотациями и оригинальными фотографиями. Альбом. Nyanser, первоначально выпущенный в 1979 году на шведском лейбле Mistlur Records, широко считается шедевром Томаса Альмвквиста. Он почти неописуемо прекрасен. Благодаря его смелой, виртуозной технике игры на гитаре, альбом исследует уникальный путь через мировую музыку, фолк, джаз и акустические эксперименты, сохраняя при этом очень личное видение. Он действительно очень хорошо сохранился и сейчас является редкой и чрезвычайно востребованной пластинкой, которую много лет ценят коллекционеры всех музыкальных жанров. Это переиздание от Be With, ремастеринг с оригинальных аналоговых лент, демонстрирует, почему этот альбом заслуживает повторного выпуска. Большая часть альбома — это сольные работы, где Томас играет на Rhodes, флейте, синтезаторе и перкуссии, а также на своей своеобразной гитаре на всех треках. Вместе с Томасом в студии работала целая плеяда молодых, экспериментальных шведских музыкантов на начальном этапе своей карьеры, включая широко известную шведскую композиторшу Анн-Софи Сёдерквист, вокалистку Турид Лундквист и, возможно, ключевого участника альбома, Ханса Петера Андерссона, чьи партии на альтовом, теноровом и баритоновом саксофонах переводят альбом в область джаза, особенно в композициях «Horisont» и «EM». Весь ансамбль объединяется в центральной композиции альбома — радостной водной гармонии «Coral Reef», которую мы исполняем последние 5 лет, вызывая всеобщее восхищение. Альбом отличается очень визуальной эстетикой, каждый трек вызывает образы пейзажей и отдаленных уголков земли. Сам Альмвквист считал визуальный аспект своего звучания очень важным, описывая свой подход как «музыку-картину». Nyanser считается одним из самых ранних примеров слияния мировой музыки, джаза и фольклорных традиций, безусловно, в исполнении скандинавского артиста. Несмотря на то, что его влияние на момент выхода было минимальным за пределами круга ценителей подобного звучания, с годами альбом стал своего рода «потерянной» культовой классикой и прекрасным примером экспериментализма, происходившего в скандинавской музыке того времени. Английский перевод слова nyanser — «тени» — особенно точно описывает звучание альбома. К сожалению, Томас скончался в 2008 году в возрасте 55 лет. Мы надеемся, что это переиздание поможет познакомить более широкую аудиторию с его уникальным творчеством и закрепить за ним заслуженное наследие одного из величайших шведских гитаристов и музыкальных визионеров. Звучит сенсационно, если можно так выразиться. Работая с аудиозаписями с оригинальных аналоговых лент, мастерство Саймона Фрэнсиса в мастеринге винила здесь проявляется в полной мере, и он считает это одной из своих лучших работ для Be With. Навыки Пита Нормана в нарезке винила гарантировали сохранность материала, а прекрасное оформление было восстановлено здесь, в штаб-квартире Be With, как завершающий штрих, помогающий этому почитаемому произведению занять достойное место в каждой коллекции пластинок.
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Отзывы


Thomas Almqvist - Nyanser (4251648413448) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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