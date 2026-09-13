Top.Mail.Ru
Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка - фото 1
Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Webb
Альбом (сингл)
Moonshade
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка - фото 1
  • Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722143
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Webb
Альбом (сингл)
Moonshade
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sunshine, Gentle Eyes, Heavy Lace, Yesterday, Petal Soft, Coaster, Grey Sigh, Sweet Thing, Cough Drop, Moon Shade, Sapphire, Interweave, Musette, Reminiscence, 7.30 For 8.00, Sparky
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunshine, Gentle Eyes, Heavy Lace, Yesterday, Petal Soft, Coaster, Grey Sigh, Sweet Thing, Cough Drop, Moon Shade, Sapphire, Interweave, Musette, Reminiscence, 7.30 For 8.00, Sparky

Отзывы о товаре Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Webb
Альбом (сингл)
Moonshade
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sunshine, Gentle Eyes, Heavy Lace, Yesterday, Petal Soft, Coaster, Grey Sigh, Sweet Thing, Cough Drop, Moon Shade, Sapphire, Interweave, Musette, Reminiscence, 7.30 For 8.00, Sparky
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunshine, Gentle Eyes, Heavy Lace, Yesterday, Petal Soft, Coaster, Grey Sigh, Sweet Thing, Cough Drop, Moon Shade, Sapphire, Interweave, Musette, Reminiscence, 7.30 For 8.00, Sparky
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roger Webb - Moonshade (4251804140706) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...