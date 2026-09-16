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Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка

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Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка - фото 4
Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Guy Pedersen
Альбом (сингл)
Maxi Music
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка - фото 1
  • Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка - фото 2
  • Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка - фото 3
  • Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка - фото 4
  • Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Guy Pedersen
Альбом (сингл)
Maxi Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pr?texte Pour Indicatifs, Purgatoire Mood (Interlude), Purgatoire Mood 1, Purgatoire Mood 2, Christophus Colombus, Bass In Love, Sing Song Bass, Petit Moujik De Nuit, Kermesse Non H?roique
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка

Волшебный альбом Гая Педерсена Maxi Music, первоначально выпущенный на культовом парижском лейбле tele Music в 1972 году, — это золото психоделического рока и джаз-фанка. Это важная работа Педерсена, колеблющаяся между грубостью и гладкостью, но всегда с этими гипнотическими ритмами. Это шедевр от начала до конца, но финальный 13-минутный опус просто поразит воображение. Поверьте!. Захватывающий открывающий трек "Pr?texte Pour Indicatifs" настолько могуч, что его перепел Кит Мэнсфилд на "Hot Property" от Big Business/Wind Of Change на KPM. Это трек из 4 размеренных частей: первая — стремительный виртуозный номер, вторая и третья представляют собой замедленные фанковые импровизации с органом и эффектом вау-вау, а четвертая — возвращение к неистовой энергии начальных тактов. Ух, довольно сенсационно. "Purgatoire Mood (Interlude)" — прекрасный переход к потрясающему, насыщенному духовыми инструментами, быстрому и агрессивному джазовому великолепию "Purgatoire Mood 1" и более поэтичному "Purgatoire Mood 2". Быстрые фанковые ритмы и драматическое взаимодействие!. "Christophus Colombus" — ещё одна песня с несколькими секциями; интро — быстрое психоделическое рок-выступление с эффектом wah-wah, которое действительно захватывает, прежде чем перейти к более размеренному, но не менее неумолимому гитарно-фанковому шоу с безмолвным вокалом, а позже — задумчивой гитарой и фортепиано в великолепной гармонии. Завершая эту захватывающую сторону, элегантная "Bass In Love" — мягкая и чувственная инструментальная фанк-композиция в замедленном темпе, где грубая виолончель, джазовое фортепиано и соблазнительный, хриплый вокал объединяются, создавая аромат затяжного жара с довольно возбуждающим эффектом. Открывая сторону B, "Sing Song Bass" начинается медленно, но, как только вступают барабаны, нас ждет глубоко мелодичный, энергичный шедевр с органом, флейтой, фортепиано и басом — он действительно запоминающийся и абсолютно фантастический. Необычный, безумный психоделический поп "Petit Moujik De Nuit" — удивительно захватывающий номер, но для нас он служит лишь прелюдией к феноменальному заключительному треку. Абсолютный зверь, который полностью сметает все на своем пути!. Да, несмотря на то, что Maxi Music — это редчайшая из библиотечных записей — пластинка, которая может существовать сама по себе от начала до конца — она действительно содержит *один* абсолютный убийственный трек. И Питерсон приберег лучшее напоследок. Настоящая изюминка — можете ли вы представить что-то лучше?! — это пылающий психоделический рок-фанковый хит, печально известный 13-минутный триллер "Kermesse Non H?roique". Содержащая потрясающее соло на флейте, эта композиция действительно звучит как что-то с первого альбома Dungen. Да, настолько хорошо. Какой замечательный способ завершить карьеру!. Аудио для Maxi Music было ремастерировано постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, что гарантирует, что этот релиз звучит лучше, чем когда-либо. Мастерство Сисели Балстон позволило избежать каких-либо потерь при обработке, в то время как оригинал.В штаб-квартире Be With HQ была восстановлена ??культовая обложка альбома Tele Music, что стало завершающим штрихом в этом давно назревшем переиздании.

Отзывы о товаре Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Guy Pedersen
Альбом (сингл)
Maxi Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pr?texte Pour Indicatifs, Purgatoire Mood (Interlude), Purgatoire Mood 1, Purgatoire Mood 2, Christophus Colombus, Bass In Love, Sing Song Bass, Petit Moujik De Nuit, Kermesse Non H?roique
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Волшебный альбом Гая Педерсена Maxi Music, первоначально выпущенный на культовом парижском лейбле tele Music в 1972 году, — это золото психоделического рока и джаз-фанка. Это важная работа Педерсена, колеблющаяся между грубостью и гладкостью, но всегда с этими гипнотическими ритмами. Это шедевр от начала до конца, но финальный 13-минутный опус просто поразит воображение. Поверьте!. Захватывающий открывающий трек "Pr?texte Pour Indicatifs" настолько могуч, что его перепел Кит Мэнсфилд на "Hot Property" от Big Business/Wind Of Change на KPM. Это трек из 4 размеренных частей: первая — стремительный виртуозный номер, вторая и третья представляют собой замедленные фанковые импровизации с органом и эффектом вау-вау, а четвертая — возвращение к неистовой энергии начальных тактов. Ух, довольно сенсационно. "Purgatoire Mood (Interlude)" — прекрасный переход к потрясающему, насыщенному духовыми инструментами, быстрому и агрессивному джазовому великолепию "Purgatoire Mood 1" и более поэтичному "Purgatoire Mood 2". Быстрые фанковые ритмы и драматическое взаимодействие!. "Christophus Colombus" — ещё одна песня с несколькими секциями; интро — быстрое психоделическое рок-выступление с эффектом wah-wah, которое действительно захватывает, прежде чем перейти к более размеренному, но не менее неумолимому гитарно-фанковому шоу с безмолвным вокалом, а позже — задумчивой гитарой и фортепиано в великолепной гармонии. Завершая эту захватывающую сторону, элегантная "Bass In Love" — мягкая и чувственная инструментальная фанк-композиция в замедленном темпе, где грубая виолончель, джазовое фортепиано и соблазнительный, хриплый вокал объединяются, создавая аромат затяжного жара с довольно возбуждающим эффектом. Открывая сторону B, "Sing Song Bass" начинается медленно, но, как только вступают барабаны, нас ждет глубоко мелодичный, энергичный шедевр с органом, флейтой, фортепиано и басом — он действительно запоминающийся и абсолютно фантастический. Необычный, безумный психоделический поп "Petit Moujik De Nuit" — удивительно захватывающий номер, но для нас он служит лишь прелюдией к феноменальному заключительному треку. Абсолютный зверь, который полностью сметает все на своем пути!. Да, несмотря на то, что Maxi Music — это редчайшая из библиотечных записей — пластинка, которая может существовать сама по себе от начала до конца — она действительно содержит *один* абсолютный убийственный трек. И Питерсон приберег лучшее напоследок. Настоящая изюминка — можете ли вы представить что-то лучше?! — это пылающий психоделический рок-фанковый хит, печально известный 13-минутный триллер "Kermesse Non H?roique". Содержащая потрясающее соло на флейте, эта композиция действительно звучит как что-то с первого альбома Dungen. Да, настолько хорошо. Какой замечательный способ завершить карьеру!. Аудио для Maxi Music было ремастерировано постоянным участником Be With Саймоном Фрэнсисом, что гарантирует, что этот релиз звучит лучше, чем когда-либо. Мастерство Сисели Балстон позволило избежать каких-либо потерь при обработке, в то время как оригинал.В штаб-квартире Be With HQ была восстановлена ??культовая обложка альбома Tele Music, что стало завершающим штрихом в этом давно назревшем переиздании.
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Guy Pedersen - Maxi Music (4251804140225) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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