Описание товара Pierre Dutour - Top Fiction (4251804140249) виниловая пластинка

Знаменитый альбом Пьера Дютура Top Fiction — это квинтэссенция пятитрекового сборника. Вышедший в 1979 году на лейбле Tele Music, этот сборник, посвященный экологическим темам, *все треки потрясающие*. Речь идет о настоящих хитах всех времен. Эти треки рекомендуются для элегантного дополнения глубоких диджейских сетов или миксов. Пропустите раздражающий фанк в стиле маршевого оркестра "Captain Parade" с его свистками и отправляйтесь прямо к сверкающим синтезаторам и гордым духовым инструментам безритмового эмбиентного чуда "Mountain Echoes". Пожалуй, оно само по себе стоит того, чтобы его послушать. Оно настолько хорошее. Научно-фантастическая атмосфера "Space Fiction" определенно подходит для сэмплирования, а гордые духовые инструменты "Mountain Trumpet" определенно содержат взрывные звуки, которые могут быть использованы в творческих целях. "Tambours Parade" — это еще один фанк в стиле маршевого оркестра, только на этот раз барабаны звучат мощно, и в этой композиции есть много чего, что может понравиться. По правде говоря, всё дело в стороне B. И, честно говоря, это настоящая сторона B на все времена. Она открывается великолепной композицией "Deer Forest". Это одна из самых красивых песен, которые вы когда-либо услышите. Как будто из альбома "Voyage" Брайана Беннетта, она звучит на фоне мечтательно мелодичных синтезаторов и, как выразился один фанат, "словно Анджело Бадаламенти написал её в соавторстве с композитором Final Fantasy Нобуо Уэмацу". Это просто потрясающе. Мгновенно очаруйтесь глубокой, жутковатой ностальгией и нежным фортепиано "Magic Lake I" и "Magic Lake II", дополненного свистящим синтезатором. Почти заглавная композиция "Pop Fiction" — ещё одна скрытая жемчужина, содержащая мечтательные, сверкающие арпеджио, которые так и просятся, чтобы их сэмплировали с мощным ритмом. Завершает сет композиция "Damnation Space" — 2 минуты жутковатой конкретной музыки. Итак, 5 совершенно невероятных треков и 2-3 хороших. Отличное соотношение для альбома из библиотеки, думаю, все согласятся. Поверьте, лучшие треки — это просто золото, что делает этот альбом обязательной покупкой. Послушайте и убедитесь сами. Аудиоверсия альбома Top Fiction была заново обработана постоянным сотрудником Be With Саймоном Фрэнсисом, благодаря чему этот неоднозначный релиз звучит лучше, чем когда-либо. Мастерство Сисели Балстон позволило сохранить все детали в идеальном состоянии, а оригинальная обложка в стиле космической эры была восстановлена ??здесь, в штаб-квартире Be With, в качестве завершающего штриха к этому долгожданному переизданию.