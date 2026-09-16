Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка
Рико Фрибе возвращается с альбомом «Faces Meet» после своего недавнего дебюта «Word Value» и представляет свой личный момент «застывшего взгляда». Подобно размышлениям о неопределенностях, представленных в «Word Value», «Faces Meet» раскрывает по-настоящему душераздирающие открытия, создавая цельный музыкальный момент, подобного которому, возможно, больше никогда не повторится. Помимо бескомпромиссных заявлений, как в открывающем треке «Look At Me», утонченных проницательных оценок в «Nowhere To Run» или «Fifty-One», искренних призывов в «Do More» и «Let Go», ключевое столкновение Рико с неопровержимой правдой и эмоциональное препарирование достигают кульминации в его душераздирающей истории в «The Best Talk», которая является важнейшей вехой всего альбома. Подобно тому, как лица (а значит, и люди) постоянно встречаются повсюду, и приходится принимать решение о том, насколько честно и открыто вообще встречаться, "Faces Meet" представляет собой еще более сложную метафору о принятии своего истинного внутреннего "я" в зеркальном отражении. Глубоко укоренившись в истоках своего дебютного альбома "Word Value", Рико следует очень естественному и предельно простому музыкальному языку, внедряя новые идеи и элементы в свой звуковой ландшафт. "Faces Meet" — это альбом, полный проницательности и самосознания, и неизбежно необходимая основа для его третьего двойного альбома и шедевра "Anthems For A Lost Generation" (релиз которого запланирован на весну 2024 года), ускоряющего неудержимую историю в непредсказуемом направлении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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