Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mat Chiavaroli - No Stranger To Madness (4260038317297) виниловая пластинка
После ряда захватывающих треков, выпущенных на известном лейбле Quintessentials, выходит первый полноформатный альбом Мэта Чиавароли «No Stranger To Madness». Теплый шум ленты Fostex и ритмы MPC — парень из холмов Пескары представляет 10 треков, которые доставят удовольствие как танцам, так и прослушиванию. Треки на сторонах A и B пропитаны пыльными фанковыми сэмплами, жесткими аккордами и синкопированными ритмами. В «Aroma De Mi Vida» Мэт нарезает малоизвестные риффы Rhodes, накладывая на них другие элементы, как и в «Whoja Vu», мощном диско-треке с большим количеством сэмплов, очень похожем на его предыдущие релизы на Quintessentials. На обратной стороне мы находим глубокие аккорды, сливающиеся с мощным госпел-вокалом, оживляя трек, который уничтожает скучные танцполы. Похожая атмосфера ощущается и в «Jeep Ridaz», напоминающем знаковые классические произведения Atavisme: ломаные, расстроенные фрагменты и хаотичные нарезки и вставки создают ощущение случайности. Вторая часть альбома демонстрирует более глубокую сторону Мэта Чиавароли. «Double Pain» — это композиция, которая постепенно раскрывает многие аспекты того, что любит Мэт: насыщенный женский вокал выделяется, в то время как мрачные аккорды мягко развиваются. «Storia Losca» имеет несколько иное настроение: мощное присутствие синтезатора, живая перкуссия и мечтательные фортепиано. Сторона D открывается «The Quiet Bobobo», искаженным танцевальным треком, и заканчивается чем-то более близким к ранней музыке Мэта, демонстрируя новое сотрудничество с молодым студийным коллегой P.Lok. «No Stranger To Madness» подходит под множество определений и является впечатляющим доказательством музыкальных способностей Мэта.
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