Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка
Когда Berus дебютировал в январе 2021 года на лейбле Kommerz Records со своим EP «Voyage», он и представить себе не мог, насколько точным окажется это название в последующие месяцы. Чуть больше года до выхода «Voyage» берлинский мультиинструменталист и продюсер переключил свое внимание с более чем десятилетней карьеры в хаус- и техно-музыке на новое звучание, вдохновленное нео-соулом и хип-хопом. В то время как его электронные проекты выходили на лейблах Kerri Chandler's Madhouse Recordings и печально известной Mistress на DVS1, и принесли его псевдониму Frag Maddin всемирную известность, для него было важно сосредоточиться на себе и на Berus, своем настоящем имени. Он сделал этот шаг, не зная, что он приведет его к мрачному путешествию самопознания, поиска идентичности и, прежде всего, к новой надежде: синей надежде. Берус родился в семье Заза в Курдистане, которая впоследствии эмигрировала в Германию, спасаясь от преследований и дискриминации националистического режима в Турции. Семья поселилась в Гамбурге, и Берус вырос, став музыкантом. Он играл на барабанах, создавал подростковые панк-группы и начал заниматься продюсированием в раннем возрасте, экспериментируя и формируя свое будущее как артист. С самого начала своей карьеры релизы Беруса можно рассматривать как дневник, всегда выражающий его очень личное состояние в тот или иной момент. В работе над альбомом «Blue Hope» затрагиваются две основные темы: любовные отношения и поиск идентичности. Альбом пронизан меланхолией и размышлениями. В песне «Talk to Me (Kar??l?kl?)» Берус откровенно говорит о своих чувствах настоящей любви и необходимости освободиться, когда они остаются без ответа. А невероятная Мулай, участвующая в песне «Holy Waters», отвечает с женской точки зрения. И есть надежда. Надежда («Dream On») и страхи («Being Alive» feat. Sedric Perry) молодого поколения мигрантов. «Blue Hope» — это история взросления, понятная и в то же время уникальная, честная, но уязвимая, и, прежде всего, на 100% Берус. Альбом представляет собой аккуратно составленный микстейп, демонстрирующий широкий спектр стилей: от зажигательного Майка Насы в «On Me» до «Wholesome», где Барн демонстрирует исполнение в стиле Джона Мейера. Для создания «Blue Hope» Берус собрал вокруг себя старых друзей и новые таланты. В результате получился альбом, отсылающий к различным влияниям без использования каких-либо сэмплов. Берус впечатляюще показывает, что он здесь надолго и у него впереди светлое будущее. Как он говорит в заключительной песне альбома «Resilience»: «Счастье создается самим».
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