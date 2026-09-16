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Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Berus
Альбом (сингл)
Blue Hope
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка - фото 1
  • Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка - фото 2
  • Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3663729169532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Berus
Альбом (сингл)
Blue Hope
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
20/20 Vsn, Kar??l?kl? (Talk To Me), Holy Waters, Being Alive, Dayrunner, Power, Dream On, Interlude, On Me, Sex'n'ghetto, Wholesome, Resilience
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка

Когда Berus дебютировал в январе 2021 года на лейбле Kommerz Records со своим EP «Voyage», он и представить себе не мог, насколько точным окажется это название в последующие месяцы. Чуть больше года до выхода «Voyage» берлинский мультиинструменталист и продюсер переключил свое внимание с более чем десятилетней карьеры в хаус- и техно-музыке на новое звучание, вдохновленное нео-соулом и хип-хопом. В то время как его электронные проекты выходили на лейблах Kerri Chandler's Madhouse Recordings и печально известной Mistress на DVS1, и принесли его псевдониму Frag Maddin всемирную известность, для него было важно сосредоточиться на себе и на Berus, своем настоящем имени. Он сделал этот шаг, не зная, что он приведет его к мрачному путешествию самопознания, поиска идентичности и, прежде всего, к новой надежде: синей надежде. Берус родился в семье Заза в Курдистане, которая впоследствии эмигрировала в Германию, спасаясь от преследований и дискриминации националистического режима в Турции. Семья поселилась в Гамбурге, и Берус вырос, став музыкантом. Он играл на барабанах, создавал подростковые панк-группы и начал заниматься продюсированием в раннем возрасте, экспериментируя и формируя свое будущее как артист. С самого начала своей карьеры релизы Беруса можно рассматривать как дневник, всегда выражающий его очень личное состояние в тот или иной момент. В работе над альбомом «Blue Hope» затрагиваются две основные темы: любовные отношения и поиск идентичности. Альбом пронизан меланхолией и размышлениями. В песне «Talk to Me (Kar??l?kl?)» Берус откровенно говорит о своих чувствах настоящей любви и необходимости освободиться, когда они остаются без ответа. А невероятная Мулай, участвующая в песне «Holy Waters», отвечает с женской точки зрения. И есть надежда. Надежда («Dream On») и страхи («Being Alive» feat. Sedric Perry) молодого поколения мигрантов. «Blue Hope» — это история взросления, понятная и в то же время уникальная, честная, но уязвимая, и, прежде всего, на 100% Берус. Альбом представляет собой аккуратно составленный микстейп, демонстрирующий широкий спектр стилей: от зажигательного Майка Насы в «On Me» до «Wholesome», где Барн демонстрирует исполнение в стиле Джона Мейера. Для создания «Blue Hope» Берус собрал вокруг себя старых друзей и новые таланты. В результате получился альбом, отсылающий к различным влияниям без использования каких-либо сэмплов. Берус впечатляюще показывает, что он здесь надолго и у него впереди светлое будущее. Как он говорит в заключительной песне альбома «Resilience»: «Счастье создается самим».

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3663729169532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Berus
Альбом (сингл)
Blue Hope
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
20/20 Vsn, Kar??l?kl? (Talk To Me), Holy Waters, Being Alive, Dayrunner, Power, Dream On, Interlude, On Me, Sex'n'ghetto, Wholesome, Resilience
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Когда Berus дебютировал в январе 2021 года на лейбле Kommerz Records со своим EP «Voyage», он и представить себе не мог, насколько точным окажется это название в последующие месяцы. Чуть больше года до выхода «Voyage» берлинский мультиинструменталист и продюсер переключил свое внимание с более чем десятилетней карьеры в хаус- и техно-музыке на новое звучание, вдохновленное нео-соулом и хип-хопом. В то время как его электронные проекты выходили на лейблах Kerri Chandler's Madhouse Recordings и печально известной Mistress на DVS1, и принесли его псевдониму Frag Maddin всемирную известность, для него было важно сосредоточиться на себе и на Berus, своем настоящем имени. Он сделал этот шаг, не зная, что он приведет его к мрачному путешествию самопознания, поиска идентичности и, прежде всего, к новой надежде: синей надежде. Берус родился в семье Заза в Курдистане, которая впоследствии эмигрировала в Германию, спасаясь от преследований и дискриминации националистического режима в Турции. Семья поселилась в Гамбурге, и Берус вырос, став музыкантом. Он играл на барабанах, создавал подростковые панк-группы и начал заниматься продюсированием в раннем возрасте, экспериментируя и формируя свое будущее как артист. С самого начала своей карьеры релизы Беруса можно рассматривать как дневник, всегда выражающий его очень личное состояние в тот или иной момент. В работе над альбомом «Blue Hope» затрагиваются две основные темы: любовные отношения и поиск идентичности. Альбом пронизан меланхолией и размышлениями. В песне «Talk to Me (Kar??l?kl?)» Берус откровенно говорит о своих чувствах настоящей любви и необходимости освободиться, когда они остаются без ответа. А невероятная Мулай, участвующая в песне «Holy Waters», отвечает с женской точки зрения. И есть надежда. Надежда («Dream On») и страхи («Being Alive» feat. Sedric Perry) молодого поколения мигрантов. «Blue Hope» — это история взросления, понятная и в то же время уникальная, честная, но уязвимая, и, прежде всего, на 100% Берус. Альбом представляет собой аккуратно составленный микстейп, демонстрирующий широкий спектр стилей: от зажигательного Майка Насы в «On Me» до «Wholesome», где Барн демонстрирует исполнение в стиле Джона Мейера. Для создания «Blue Hope» Берус собрал вокруг себя старых друзей и новые таланты. В результате получился альбом, отсылающий к различным влияниям без использования каких-либо сэмплов. Берус впечатляюще показывает, что он здесь надолго и у него впереди светлое будущее. Как он говорит в заключительной песне альбома «Resilience»: «Счастье создается самим».
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Berus - Blue Hope (3663729169532) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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