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Bellofatto & Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bellofatto & Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка

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Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 1
Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 2
Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 3
Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 4
Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bellofatto & Gentile
Альбом (сингл)
NIGHT SWIM
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 1
  • Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 2
  • Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 3
  • Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 4
  • Bellofatto &amp; Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bellofatto & Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bellofatto & Gentile
Альбом (сингл)
NIGHT SWIM
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Interplanetary Soccer, Dream Cycles, Watching UFOs In The Park, Halftime, Liquid Roses, Piacere, Sunbathing With Venus, Winter Reprise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bellofatto & Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка

«Night Swim» — дебютный LP дуэта Bellofatto & Gentile, основанного на футбольных полях Остина, штат Техас, весной 2019 года. Дуэт Джованни Беллофатто (псевдоним Джесси Эдвардса) и Дэна Джентиле первоначально исследовал мелодии и текстуры итальянского дрим-хауса, но эти эксперименты вскоре переросли в использование модульных синтезаторов, брейкбитов и нестандартных сэмплов. Творчество. Беллофатто началось в 90-х годах, он участвовал в записи альбомов Джессики Бейлифф (Kranky), Одда Носдама (Anticon) и His Name Is Alive. В начале 2000-х он стал пионером акустической/электронной музыки со своим психоделическим проектом Red Morning Chorus. Его предстоящий сольный LP «The Otherworld» выйдет на ванкуверском лейбле Pacific Rhythm под псевдонимом C Thru. Имея за плечами 20 лет диджейского опыта, Gentile выпустил свои первые хаус-треки под псевдонимом Time Zones в 2019 году на лейбле Mystery Zone Records, а затем синглы на Bay Area Disco и Moiss Music. Сейчас он живет в Сан-Франциско, где работает журналистом и создает визуальное искусство, используя модульный видеосинтезатор. Легендарный Джон Белтран занимался сведением половины трека "Night Swim", который выйдет на балеарском лейбле Prins Thomas's Horisontal Mambo в 2023 году.

Отзывы о товаре Bellofatto & Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bellofatto & Gentile
Альбом (сингл)
NIGHT SWIM
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Interplanetary Soccer, Dream Cycles, Watching UFOs In The Park, Halftime, Liquid Roses, Piacere, Sunbathing With Venus, Winter Reprise
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Night Swim» — дебютный LP дуэта Bellofatto & Gentile, основанного на футбольных полях Остина, штат Техас, весной 2019 года. Дуэт Джованни Беллофатто (псевдоним Джесси Эдвардса) и Дэна Джентиле первоначально исследовал мелодии и текстуры итальянского дрим-хауса, но эти эксперименты вскоре переросли в использование модульных синтезаторов, брейкбитов и нестандартных сэмплов. Творчество. Беллофатто началось в 90-х годах, он участвовал в записи альбомов Джессики Бейлифф (Kranky), Одда Носдама (Anticon) и His Name Is Alive. В начале 2000-х он стал пионером акустической/электронной музыки со своим психоделическим проектом Red Morning Chorus. Его предстоящий сольный LP «The Otherworld» выйдет на ванкуверском лейбле Pacific Rhythm под псевдонимом C Thru. Имея за плечами 20 лет диджейского опыта, Gentile выпустил свои первые хаус-треки под псевдонимом Time Zones в 2019 году на лейбле Mystery Zone Records, а затем синглы на Bay Area Disco и Moiss Music. Сейчас он живет в Сан-Франциско, где работает журналистом и создает визуальное искусство, используя модульный видеосинтезатор. Легендарный Джон Белтран занимался сведением половины трека "Night Swim", который выйдет на балеарском лейбле Prins Thomas's Horisontal Mambo в 2023 году.
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Отзывы


Bellofatto & Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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