Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Glo Phase
Альбом (сингл)
Soft Gems
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 721808
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2 730 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Glo Phase
Альбом (сингл)
Soft Gems
Жанр
House
Трек-лист
Mapping Water Marks, Neon Eon, Gleam, Entwine, Soft Gems, Infinite Simplicity, Octagon Shore, Entwine (reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка
После череды прекрасных цифровых альбомов и кассетных релизов, мы получаем первый полноформатный альбом Glo Phase на виниле. «Soft Gems» запечатлел энергичные аранжировки Джозефа для поклонников, давно мечтавших увидеть и услышать больше его музыки на виниле. Ваша коллекция пластинок немедленно скажет вам спасибо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Glo Phase
Альбом (сингл)
Soft Gems
Жанр
House
Трек-лист
Mapping Water Marks, Neon Eon, Gleam, Entwine, Soft Gems, Infinite Simplicity, Octagon Shore, Entwine (reprise)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
После череды прекрасных цифровых альбомов и кассетных релизов, мы получаем первый полноформатный альбом Glo Phase на виниле. «Soft Gems» запечатлел энергичные аранжировки Джозефа для поклонников, давно мечтавших увидеть и услышать больше его музыки на виниле. Ваша коллекция пластинок немедленно скажет вам спасибо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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