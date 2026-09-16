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Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка

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Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 1
Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 2
Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 3
Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 4
Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Glo Phase
Альбом (сингл)
Soft Gems
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 1
  • Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 2
  • Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 3
  • Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 4
  • Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Glo Phase
Альбом (сингл)
Soft Gems
Жанр
House
Трек-лист
Mapping Water Marks, Neon Eon, Gleam, Entwine, Soft Gems, Infinite Simplicity, Octagon Shore, Entwine (reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка

После череды прекрасных цифровых альбомов и кассетных релизов, мы получаем первый полноформатный альбом Glo Phase на виниле. «Soft Gems» запечатлел энергичные аранжировки Джозефа для поклонников, давно мечтавших увидеть и услышать больше его музыки на виниле. Ваша коллекция пластинок немедленно скажет вам спасибо.

Отзывы о товаре Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Glo Phase
Альбом (сингл)
Soft Gems
Жанр
House
Трек-лист
Mapping Water Marks, Neon Eon, Gleam, Entwine, Soft Gems, Infinite Simplicity, Octagon Shore, Entwine (reprise)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
После череды прекрасных цифровых альбомов и кассетных релизов, мы получаем первый полноформатный альбом Glo Phase на виниле. «Soft Gems» запечатлел энергичные аранжировки Джозефа для поклонников, давно мечтавших увидеть и услышать больше его музыки на виниле. Ваша коллекция пластинок немедленно скажет вам спасибо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glo Phase - Soft Gems (Coloured) (4251804138802) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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