Dmx Krew - Party Life (0673795722916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dmx Krew
Альбом (сингл)
Party Life
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721762
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795722916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dmx Krew
Альбом (сингл)
Party Life
Жанр
Диско
Трек-лист
Party Life, Show Her Your Soul, Audrey, Show Me, Thought You Were The One, Anything, The Key, Party Life (Dub Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dmx Krew - Party Life (0673795722916) виниловая пластинка
После переиздания классического альбома "Nu Romantix" Эд DMX, он же DMX Krew, возвращается на Permanent Vacation со своим новым альбомом "Party Life". На этот раз легенда британского рока с длинными волосами отходит от своего фирменного электро- и техно-звучания и облачается в свой романтический костюм. Эд исполняет треки в стиле буги, диско и фанка 80-х так, как умеет только он, и это либо заставит вас прыгать от радости, либо прокатиться по прибрежной набережной. "Party Life" — еще один пример того, почему Эд является мастером на все руки в постоянно расширяющейся вселенной DMX Krew.
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0673795722916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dmx Krew
Альбом (сингл)
Party Life
Жанр
Диско
Трек-лист
Party Life, Show Her Your Soul, Audrey, Show Me, Thought You Were The One, Anything, The Key, Party Life (Dub Mix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
После переиздания классического альбома "Nu Romantix" Эд DMX, он же DMX Krew, возвращается на Permanent Vacation со своим новым альбомом "Party Life". На этот раз легенда британского рока с длинными волосами отходит от своего фирменного электро- и техно-звучания и облачается в свой романтический костюм. Эд исполняет треки в стиле буги, диско и фанка 80-х так, как умеет только он, и это либо заставит вас прыгать от радости, либо прокатиться по прибрежной набережной. "Party Life" — еще один пример того, почему Эд является мастером на все руки в постоянно расширяющейся вселенной DMX Krew.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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