Cygnus - Cybercity Z-Ro (Coloured) (4251804123686) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cygnus
Альбом (сингл)
Cybercity Z-Ro
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 721743
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804123686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cygnus
Альбом (сингл)
Cybercity Z-Ro
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Icasean Sewer Patrol, Subterrestials 1, Mitgefuhl, Aquatisch, Aluminium Flakes, Archus, Subterrestials 2, Eclipse, Artereole, Zentrum Metropole, Astrobation, SSsss7777
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cygnus - Cybercity Z-Ro (Coloured) (4251804123686) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Icasean Sewer Patrol, Subterrestials 1, Mitgefuhl, Aquatisch, Aluminium Flakes, Archus, Subterrestials 2, Eclipse, Artereole, Zentrum Metropole, Astrobation, SSsss7777
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804123686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cygnus
Альбом (сингл)
Cybercity Z-Ro
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Icasean Sewer Patrol, Subterrestials 1, Mitgefuhl, Aquatisch, Aluminium Flakes, Archus, Subterrestials 2, Eclipse, Artereole, Zentrum Metropole, Astrobation, SSsss7777
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Icasean Sewer Patrol, Subterrestials 1, Mitgefuhl, Aquatisch, Aluminium Flakes, Archus, Subterrestials 2, Eclipse, Artereole, Zentrum Metropole, Astrobation, SSsss7777
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Cygnus - Cybercity Z-Ro (Coloured) (4251804123686) виниловая пластинка – стоимость товара 3500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cygnus - Cybercity Z-Ro (Coloured) (4251804123686) виниловая пластинка