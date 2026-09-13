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Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка

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Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 2
Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 3
Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 4
Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
10
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 1
  • Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 2
  • Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 3
  • Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 4
  • Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721739
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0712221017964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
10
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
T.H., R.L., K.T.Y.W.S., P., I.L.T.S., L.U., S.I.T.L., H.T.T.R., W.A.L., S.O.T.H.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: T.H., R.L., K.T.Y.W.S., P., I.L.T.S., L.U., S.I.T.L., H.T.T.R., W.A.L., S.O.T.H.

Отзывы о товаре Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0712221017964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
10
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
T.H., R.L., K.T.Y.W.S., P., I.L.T.S., L.U., S.I.T.L., H.T.T.R., W.A.L., S.O.T.H.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: T.H., R.L., K.T.Y.W.S., P., I.L.T.S., L.U., S.I.T.L., H.T.T.R., W.A.L., S.O.T.H.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sault - 10 (0712221017964) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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