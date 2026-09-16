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Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка

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Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка - фото 1
Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка - фото 2
Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Scuba Death
Альбом (сингл)
Nitrogen Narcosis
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка - фото 1
  • Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка - фото 2
  • Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170559066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Scuba Death
Альбом (сингл)
Nitrogen Narcosis
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Receptor Antagonist, 50-70 Meters, Nociception, Helium Tremors, 90 Meters, Rapture Of The Deep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Receptor Antagonist, 50-70 Meters, Nociception, Helium Tremors, 90 Meters, Rapture Of The Deep

Отзывы о товаре Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170559066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Scuba Death
Альбом (сингл)
Nitrogen Narcosis
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Receptor Antagonist, 50-70 Meters, Nociception, Helium Tremors, 90 Meters, Rapture Of The Deep
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Receptor Antagonist, 50-70 Meters, Nociception, Helium Tremors, 90 Meters, Rapture Of The Deep
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scuba Death - Nitrogen Narcosis (0827170559066) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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