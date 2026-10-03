Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Desert Song (Watusi Dub), LAVA (FPM's Dub Not Dub), Outer Space (Inner Space Extended DJ Dub), Sumimasen Suite (Rebel Dread Steven Stanley Remix, Galactic Beats (Japanet Jackson Remix), The Battle (The Battle Dub2 Edit), The Battle (Kiko Navarro Motor City Jazz Dub), The Battle (Shuya Okino & ROOT SOUL Remix), The Battle (Masafumi Onishi Remix), Sumimasen Suite (King Of Opus Remix), New Beginning (Kiko Navarro Ceremony Dub), Galactic Beats (Love Injection Remix), Cosmic Time (Alex Attias Visions Remix), Cosmic Time (Ken Ishii Remix), Mirror (Steven Stanley Remix), The Battle (YSST Mix), We Need Power (Steven Stanley Remix), New Beginning (Kiko Navarro Afroterraneo Remix), Sumimasen Suite (DJ Nature Executive Suite Remix), A Place In The Sun (Kaoru Inoue Remix) (Edit Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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