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Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка

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Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка - фото 1
Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yasushi Ide
Альбом (сингл)
The Journey
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка - фото 1
  • Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4580336441358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yasushi Ide
Альбом (сингл)
The Journey
Жанр
House
Трек-лист
Desert Song (Watusi Dub), LAVA (FPM's Dub Not Dub), Outer Space (Inner Space Extended DJ Dub), Sumimasen Suite (Rebel Dread Steven Stanley Remix, Galactic Beats (Japanet Jackson Remix), The Battle (The Battle Dub2 Edit), The Battle (Kiko Navarro Motor City Jazz Dub), The Battle (Shuya Okino & ROOT SOUL Remix), The Battle (Masafumi Onishi Remix), Sumimasen Suite (King Of Opus Remix), New Beginning (Kiko Navarro Ceremony Dub), Galactic Beats (Love Injection Remix), Cosmic Time (Alex Attias Visions
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Desert Song (Watusi Dub), LAVA (FPM's Dub Not Dub), Outer Space (Inner Space Extended DJ Dub), Sumimasen Suite (Rebel Dread Steven Stanley Remix, Galactic Beats (Japanet Jackson Remix), The Battle (The Battle Dub2 Edit), The Battle (Kiko Navarro Motor City Jazz Dub), The Battle (Shuya Okino & ROOT SOUL Remix), The Battle (Masafumi Onishi Remix), Sumimasen Suite (King Of Opus Remix), New Beginning (Kiko Navarro Ceremony Dub), Galactic Beats (Love Injection Remix), Cosmic Time (Alex Attias Visions Remix), Cosmic Time (Ken Ishii Remix), Mirror (Steven Stanley Remix), The Battle (YSST Mix), We Need Power (Steven Stanley Remix), New Beginning (Kiko Navarro Afroterraneo Remix), Sumimasen Suite (DJ Nature Executive Suite Remix), A Place In The Sun (Kaoru Inoue Remix) (Edit Version)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4580336441358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yasushi Ide
Альбом (сингл)
The Journey
Жанр
House
Трек-лист
Desert Song (Watusi Dub), LAVA (FPM's Dub Not Dub), Outer Space (Inner Space Extended DJ Dub), Sumimasen Suite (Rebel Dread Steven Stanley Remix, Galactic Beats (Japanet Jackson Remix), The Battle (The Battle Dub2 Edit), The Battle (Kiko Navarro Motor City Jazz Dub), The Battle (Shuya Okino & ROOT SOUL Remix), The Battle (Masafumi Onishi Remix), Sumimasen Suite (King Of Opus Remix), New Beginning (Kiko Navarro Ceremony Dub), Galactic Beats (Love Injection Remix), Cosmic Time (Alex Attias Visions
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Desert Song (Watusi Dub), LAVA (FPM's Dub Not Dub), Outer Space (Inner Space Extended DJ Dub), Sumimasen Suite (Rebel Dread Steven Stanley Remix, Galactic Beats (Japanet Jackson Remix), The Battle (The Battle Dub2 Edit), The Battle (Kiko Navarro Motor City Jazz Dub), The Battle (Shuya Okino & ROOT SOUL Remix), The Battle (Masafumi Onishi Remix), Sumimasen Suite (King Of Opus Remix), New Beginning (Kiko Navarro Ceremony Dub), Galactic Beats (Love Injection Remix), Cosmic Time (Alex Attias Visions Remix), Cosmic Time (Ken Ishii Remix), Mirror (Steven Stanley Remix), The Battle (YSST Mix), We Need Power (Steven Stanley Remix), New Beginning (Kiko Navarro Afroterraneo Remix), Sumimasen Suite (DJ Nature Executive Suite Remix), A Place In The Sun (Kaoru Inoue Remix) (Edit Version)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yasushi Ide - The Journey (Coloured) (4580336441358) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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