Hart, Beth; Bonamassa, Joe, Seesaw (coloured) (0810020505238) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beth Hart, Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Seesaw
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 658914
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4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020505238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beth Hart, Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Seesaw
Трек-лист
Them There Eyes, Close To My Fire, Nutbush City Limits, If I Tell You I Love You, Rhymes, Cant Let Go, Miss Lady, I Love You More Than Youll Ever Know, A Sunday Kind Of Love, See Saw, Strange Fruit
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hart, Beth; Bonamassa, Joe, Seesaw (coloured) (0810020505238) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Them There Eyes, Close To My Fire, Nutbush City Limits, If I Tell You I Love You, Rhymes, Cant Let Go, Miss Lady, I Love You More Than Youll Ever Know, A Sunday Kind Of Love, See Saw, Strange Fruit
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020505238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beth Hart, Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Seesaw
Трек-лист
Them There Eyes, Close To My Fire, Nutbush City Limits, If I Tell You I Love You, Rhymes, Cant Let Go, Miss Lady, I Love You More Than Youll Ever Know, A Sunday Kind Of Love, See Saw, Strange Fruit
Версия издания
цветной винил
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Them There Eyes, Close To My Fire, Nutbush City Limits, If I Tell You I Love You, Rhymes, Cant Let Go, Miss Lady, I Love You More Than Youll Ever Know, A Sunday Kind Of Love, See Saw, Strange Fruit
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Hart, Beth; Bonamassa, Joe, Seesaw (coloured) (0810020505238) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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