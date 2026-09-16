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Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка

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Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - фото 1
Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - фото 2
Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - фото 3
Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
Traffic
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - фото 1
  • Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - фото 2
  • Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - фото 3
  • Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
Traffic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Can All Join In, Pearly Queen, Don't Be Sad, Who Knows What Tomorrow May Bring, Feelin' Alright?, Medicated Goo, Shangai Noodle Factory, Vagabond Virgin, Forty Thousand Headmen, Cryin' To Be Heard, No Time To Live, Means To An End, Just For You, Withering Tree
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Can All Join In, Pearly Queen, Don't Be Sad, Who Knows What Tomorrow May Bring, Feelin' Alright?, Medicated Goo, Shangai Noodle Factory, Vagabond Virgin, Forty Thousand Headmen, Cryin' To Be Heard, No Time To Live, Means To An End, Just For You, Withering Tree



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
Traffic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Can All Join In, Pearly Queen, Don't Be Sad, Who Knows What Tomorrow May Bring, Feelin' Alright?, Medicated Goo, Shangai Noodle Factory, Vagabond Virgin, Forty Thousand Headmen, Cryin' To Be Heard, No Time To Live, Means To An End, Just For You, Withering Tree
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Can All Join In, Pearly Queen, Don't Be Sad, Who Knows What Tomorrow May Bring, Feelin' Alright?, Medicated Goo, Shangai Noodle Factory, Vagabond Virgin, Forty Thousand Headmen, Cryin' To Be Heard, No Time To Live, Means To An End, Just For You, Withering Tree


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Traffic - Traffic (Coloured) (0889397884666) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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