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Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка

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Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Butterfly
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804128063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Butterfly
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hardy's Jet Band–Sorry, Doc!, Hardy's Jet Band–Wind It Up, Hardy's Jet Band–Safari Track, Hardy's Jet Band–Look At Me, Hardy's Jet Band–Blue Butterfly, Hardy's Jet Band–What You Call To Be Free, Orchestra Klaus Wuesthoff–Lady In Space, Orchestra Klaus Wuesthoff–Big Beat, Jan Troysen Band–A Blue Message, Jan Troysen Band–Pop Happening, Orchestra Gary Pacific–Ghetto Gap, Orchestra Gary Pacific–Soft Wind, Orchestra Gary Pacific–So Far
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Radio Television Film Advertising Backgrounds – 17
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hardy's Jet Band–Sorry, Doc!, Hardy's Jet Band–Wind It Up, Hardy's Jet Band–Safari Track, Hardy's Jet Band–Look At Me, Hardy's Jet Band–Blue Butterfly, Hardy's Jet Band–What You Call To Be Free, Orchestra Klaus Wuesthoff–Lady In Space, Orchestra Klaus Wuesthoff–Big Beat, Jan Troysen Band–A Blue Message, Jan Troysen Band–Pop Happening, Orchestra Gary Pacific–Ghetto Gap, Orchestra Gary Pacific–Soft Wind, Orchestra Gary Pacific–So Far

Отзывы о товаре Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804128063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Butterfly
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hardy's Jet Band–Sorry, Doc!, Hardy's Jet Band–Wind It Up, Hardy's Jet Band–Safari Track, Hardy's Jet Band–Look At Me, Hardy's Jet Band–Blue Butterfly, Hardy's Jet Band–What You Call To Be Free, Orchestra Klaus Wuesthoff–Lady In Space, Orchestra Klaus Wuesthoff–Big Beat, Jan Troysen Band–A Blue Message, Jan Troysen Band–Pop Happening, Orchestra Gary Pacific–Ghetto Gap, Orchestra Gary Pacific–Soft Wind, Orchestra Gary Pacific–So Far
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Radio Television Film Advertising Backgrounds – 17
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hardy's Jet Band–Sorry, Doc!, Hardy's Jet Band–Wind It Up, Hardy's Jet Band–Safari Track, Hardy's Jet Band–Look At Me, Hardy's Jet Band–Blue Butterfly, Hardy's Jet Band–What You Call To Be Free, Orchestra Klaus Wuesthoff–Lady In Space, Orchestra Klaus Wuesthoff–Big Beat, Jan Troysen Band–A Blue Message, Jan Troysen Band–Pop Happening, Orchestra Gary Pacific–Ghetto Gap, Orchestra Gary Pacific–Soft Wind, Orchestra Gary Pacific–So Far
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Blue Butterfly (4251804128063) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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