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Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка

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Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка - фото 1
Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка - фото 2
Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vecchio
Альбом (сингл)
Afro-Rock
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка - фото 1
  • Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка - фото 2
  • Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721433
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vecchio
Альбом (сингл)
Afro-Rock
Жанр
Jazz
Трек-лист
Megaton, Renegade, Facade, Chabati, Green Hell, Boss, Nsambei, Waboco, Cult, Ngoma-ku
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Megaton, Renegade, Facade, Chabati, Green Hell, Boss, Nsambei, Waboco, Cult, Ngoma-ku

Отзывы о товаре Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vecchio
Альбом (сингл)
Afro-Rock
Жанр
Jazz
Трек-лист
Megaton, Renegade, Facade, Chabati, Green Hell, Boss, Nsambei, Waboco, Cult, Ngoma-ku
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Megaton, Renegade, Facade, Chabati, Green Hell, Boss, Nsambei, Waboco, Cult, Ngoma-ku
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vecchio - Afro-Rock (4251804140690) виниловая пластинка – стоимость товара 4030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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