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Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка

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Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - фото 3
Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - фото 4
Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bonfire
Альбом (сингл)
Higher Ground
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - фото 4
  • Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721369
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391146156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bonfire
Альбом (сингл)
Higher Ground
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Nostradamus, I Will Rise, Higher Ground, I Died Tonight, Lost All Control, When Love Comes Down, Fallin', Come Hell Or High Water, Jealousy, Spinnin' In The Black, Rock 'N' Roll Survivor (2024 Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nostradamus, I Will Rise, Higher Ground, I Died Tonight, Lost All Control, When Love Comes Down, Fallin', Come Hell Or High Water, Jealousy, Spinnin' In The Black, Rock 'N' Roll Survivor (2024 Version)

Отзывы о товаре Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391146156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bonfire
Альбом (сингл)
Higher Ground
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Nostradamus, I Will Rise, Higher Ground, I Died Tonight, Lost All Control, When Love Comes Down, Fallin', Come Hell Or High Water, Jealousy, Spinnin' In The Black, Rock 'N' Roll Survivor (2024 Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nostradamus, I Will Rise, Higher Ground, I Died Tonight, Lost All Control, When Love Comes Down, Fallin', Come Hell Or High Water, Jealousy, Spinnin' In The Black, Rock 'N' Roll Survivor (2024 Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bonfire - Higher Ground (8024391146156) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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