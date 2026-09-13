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Телевизор Blackton BT 40FS32B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Blackton BT 40FS32B Black

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Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 1
Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 2
Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 3
Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 4
Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 5
Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 6
Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 7
Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 8
Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 1
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 2
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 3
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 4
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 5
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 6
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 7
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 8
  • Телевизор Blackton BT 40FS32B Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721024
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
95х58х10
Вес, кг.
5.6

Описание товара Телевизор Blackton BT 40FS32B Black

40-дюймовый телевизор BLACKTON Bt 40FS32B с Full HD-экраном и поддержкой SMART TV на базе Android. Безрамочный дизайн и четкое изображение делают его отличным выбором для просмотра фильмов и сериалов. Встроенный Wi-Fi и множество разъемов расширяют возможности подключения. Full HD-разрешение 1920?1080 передает детализированную картинку с естественными цветами. Операционная система Android 12 открывает доступ к приложениям, играм и стриминговым сервисам. Три порта HDMI 2.0 дают возможность подключить игровую консоль, ресивер или другой источник сигнала. Два встроенных динамика по 8 Вт создают чистый и насыщенный звук без дополнительной акустики. Безрамочный дизайн и тонкий корпус экономят место и выглядят современно. Телевизор подойдет для небольшой гостиной или спальни, где важны компактность и функциональность.

Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 40FS32B Black




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
Описание
40-дюймовый телевизор BLACKTON Bt 40FS32B с Full HD-экраном и поддержкой SMART TV на базе Android. Безрамочный дизайн и четкое изображение делают его отличным выбором для просмотра фильмов и сериалов. Встроенный Wi-Fi и множество разъемов расширяют возможности подключения. Full HD-разрешение 1920?1080 передает детализированную картинку с естественными цветами. Операционная система Android 12 открывает доступ к приложениям, играм и стриминговым сервисам. Три порта HDMI 2.0 дают возможность подключить игровую консоль, ресивер или другой источник сигнала. Два встроенных динамика по 8 Вт создают чистый и насыщенный звук без дополнительной акустики. Безрамочный дизайн и тонкий корпус экономят место и выглядят современно. Телевизор подойдет для небольшой гостиной или спальни, где важны компактность и функциональность.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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