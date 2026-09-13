Кресло Brabix Premium Credo EX-587, рециклированная кожа, черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Credo EX-587, рециклированная кожа, черное
Кресло BRABIX PREMIUM «Credo EX-587» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи – современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Плотная набивка, подлокотники с мягкими накладками и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.
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Теги товара: до 120 кг
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Теги товара: до 120 кг
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