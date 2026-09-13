Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной
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Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной
Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежное и функциональное устройство, которое позволит вам легко и удобно заготовить продукты на долгий срок. Этот прибор, выполненный из качественного пластика, сочетает в себе современный дизайн в белом и серебристом цветах, вписывающийся в любой интерьер кухни. С мощностью 500 Вт сушилка обеспечивает эффективное высушивание различной продукции, включая овощи, фрукты и травы, сохраняя их полезные свойства и вкус. Удобная регулировка температуры сушки от 40 °C до 70 °C позволяет адаптировать процесс под различные виды продуктов, добиваясь оптимальных результатов. BQ оснащена конвекционным нагревательным элементом, что способствует равномерному распределению тепла по всем поддонам. В комплект входит 5 пластиковых поддонов, обеспечивающих объемную загрузку до 1,5 кг сырья для сушки. Общий вес устройства составляет 3,6 кг, что делает его достаточно легким и удобным в использовании и перемещении. Сушилка для овощей и фруктов BQ станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и простоту в эксплуатации, обеспечивая вас запасами свежих и ароматных продуктов круглый год.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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