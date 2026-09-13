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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной

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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719727
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Сушилка
Количество поддонов
5
Комплектация
5 поддонов
Максимальная загрузка
1.5
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
40
Мощность
500
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
Конвекция
Цвет
белый, серебристый
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х30
Вес, кг.
3.65

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной

Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежное и функциональное устройство, которое позволит вам легко и удобно заготовить продукты на долгий срок. Этот прибор, выполненный из качественного пластика, сочетает в себе современный дизайн в белом и серебристом цветах, вписывающийся в любой интерьер кухни. С мощностью 500 Вт сушилка обеспечивает эффективное высушивание различной продукции, включая овощи, фрукты и травы, сохраняя их полезные свойства и вкус. Удобная регулировка температуры сушки от 40 °C до 70 °C позволяет адаптировать процесс под различные виды продуктов, добиваясь оптимальных результатов. BQ оснащена конвекционным нагревательным элементом, что способствует равномерному распределению тепла по всем поддонам. В комплект входит 5 пластиковых поддонов, обеспечивающих объемную загрузку до 1,5 кг сырья для сушки. Общий вес устройства составляет 3,6 кг, что делает его достаточно легким и удобным в использовании и перемещении. Сушилка для овощей и фруктов BQ станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и простоту в эксплуатации, обеспечивая вас запасами свежих и ароматных продуктов круглый год.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1002 Белый-стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Сушилка
Количество поддонов
5
Комплектация
5 поддонов
Максимальная загрузка
1.5
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
40
Мощность
500
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
Конвекция
Развернуть
Цвет
белый, серебристый
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежное и функциональное устройство, которое позволит вам легко и удобно заготовить продукты на долгий срок. Этот прибор, выполненный из качественного пластика, сочетает в себе современный дизайн в белом и серебристом цветах, вписывающийся в любой интерьер кухни. С мощностью 500 Вт сушилка обеспечивает эффективное высушивание различной продукции, включая овощи, фрукты и травы, сохраняя их полезные свойства и вкус. Удобная регулировка температуры сушки от 40 °C до 70 °C позволяет адаптировать процесс под различные виды продуктов, добиваясь оптимальных результатов. BQ оснащена конвекционным нагревательным элементом, что способствует равномерному распределению тепла по всем поддонам. В комплект входит 5 пластиковых поддонов, обеспечивающих объемную загрузку до 1,5 кг сырья для сушки. Общий вес устройства составляет 3,6 кг, что делает его достаточно легким и удобным в использовании и перемещении. Сушилка для овощей и фруктов BQ станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и простоту в эксплуатации, обеспечивая вас запасами свежих и ароматных продуктов круглый год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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