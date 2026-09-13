Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро
Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит свежевыжатые соки и хочет наслаждаться их вкусом ежедневно. Эта шнековая горизонтальная модель выделяется стильным черным дизайном и компактными габаритами, что делает ее не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением вашей кухни. Соковыжималка оснащена одним шнеком, что обеспечивает эффективную и бережную переработку фруктов и овощей, сохраняя их полезные свойства. Устройство обладает мощностью 150 Вт и двумя скоростями работы, что позволяет адаптировать процесс отжима под разные виды продуктов. Максимальная скорость вращения шнека составляет 110 об/мин, что минимизирует нагрев сока и сохраняет его натуральный вкус и витамины. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, а ее вес составляет лишь 3,5 кг, что упрощает перемещение и хранение. Емкость для сока объемом 0,45 литра позволяет получить оптимальное количество напитка за один цикл работы. Для удобства использования модель оснащена функцией реверса, предотвращающей засорение шнека, хотя система прямой подачи сока в этой модели отсутствует. Механическое управление делает эксплуатацию соковыжималки простой и понятной, а длина шнура в 1 метр позволяет разместить устройство в удобном для вас месте на кухне. Благодаря своему гармоничному сочетанию функциональности и дизайна, соковыжималка BQ станет вашим надежным помощником в приготовлении полезных и вкусных соков каждый день.
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