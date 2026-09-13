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Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро

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Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 1
Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 2
Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 3
Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 4
Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 5
Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 6
Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.45
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 1
  • Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 2
  • Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 3
  • Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 4
  • Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 5
  • Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 6
  • Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719717
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.45
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Максимальная скорость вращения шнека
110
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация, емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель, щетка для чистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х31х19
Вес, кг.
4.57

Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро

Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит свежевыжатые соки и хочет наслаждаться их вкусом ежедневно. Эта шнековая горизонтальная модель выделяется стильным черным дизайном и компактными габаритами, что делает ее не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением вашей кухни. Соковыжималка оснащена одним шнеком, что обеспечивает эффективную и бережную переработку фруктов и овощей, сохраняя их полезные свойства. Устройство обладает мощностью 150 Вт и двумя скоростями работы, что позволяет адаптировать процесс отжима под разные виды продуктов. Максимальная скорость вращения шнека составляет 110 об/мин, что минимизирует нагрев сока и сохраняет его натуральный вкус и витамины. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, а ее вес составляет лишь 3,5 кг, что упрощает перемещение и хранение. Емкость для сока объемом 0,45 литра позволяет получить оптимальное количество напитка за один цикл работы. Для удобства использования модель оснащена функцией реверса, предотвращающей засорение шнека, хотя система прямой подачи сока в этой модели отсутствует. Механическое управление делает эксплуатацию соковыжималки простой и понятной, а длина шнура в 1 метр позволяет разместить устройство в удобном для вас месте на кухне. Благодаря своему гармоничному сочетанию функциональности и дизайна, соковыжималка BQ станет вашим надежным помощником в приготовлении полезных и вкусных соков каждый день.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая BQ J2001 Черный-Серебро




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.45
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Максимальная скорость вращения шнека
110
Развернуть
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация, емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель, щетка для чистки
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит свежевыжатые соки и хочет наслаждаться их вкусом ежедневно. Эта шнековая горизонтальная модель выделяется стильным черным дизайном и компактными габаритами, что делает ее не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением вашей кухни. Соковыжималка оснащена одним шнеком, что обеспечивает эффективную и бережную переработку фруктов и овощей, сохраняя их полезные свойства. Устройство обладает мощностью 150 Вт и двумя скоростями работы, что позволяет адаптировать процесс отжима под разные виды продуктов. Максимальная скорость вращения шнека составляет 110 об/мин, что минимизирует нагрев сока и сохраняет его натуральный вкус и витамины. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, а ее вес составляет лишь 3,5 кг, что упрощает перемещение и хранение. Емкость для сока объемом 0,45 литра позволяет получить оптимальное количество напитка за один цикл работы. Для удобства использования модель оснащена функцией реверса, предотвращающей засорение шнека, хотя система прямой подачи сока в этой модели отсутствует. Механическое управление делает эксплуатацию соковыжималки простой и понятной, а длина шнура в 1 метр позволяет разместить устройство в удобном для вас месте на кухне. Благодаря своему гармоничному сочетанию функциональности и дизайна, соковыжималка BQ станет вашим надежным помощником в приготовлении полезных и вкусных соков каждый день.
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Доставка
Отзывы


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