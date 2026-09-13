Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый
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Характеристики
Описание товара Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый
Стеклоочиститель BQ – идеальное решение для поддержания чистоты ваших окон и стеклянных поверхностей. Этот компактный и мощный прибор комбинирует в себе современные технологии и удобство использования, обеспечивая качественную уборку без лишних усилий. С весом в 1,03 кг стеклоочиститель BQ легко переносится и управляется, что делает его идеальным выбором для ежедневного использования. Благодаря Li-Ion аккумулятору ёмкостью 750 мА·ч устройство работает автономно до 20 минут, что позволяет очистить значительную площадь без необходимости подключения к электрической сети. Безопасность использования обеспечивается страховочным тросом, который предотвращает случайное падение прибора во время работы. Потребляемая мощность в 90 Вт гарантирует эффективное выполнение как сухой, так и влажной уборки, а наличие дистанционного управления упрощает процесс контроля над устройством. Длина сетевого шнура в 6 метров позволяет свободно перемещаться по помещению в случае необходимости подзарядки. Устройство оснащено одним режимом работы, что делает его простым в эксплуатации и подходящим как для опытных пользователей, так и для новичков. Стеклоочиститель BQ станет незаменимым помощником для тех, кто ценит чистоту и удобство, и поможет вам быстро и качественно справляться с любыми задачами по уходу за стеклянными поверхностями.
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