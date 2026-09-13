Отпариватель вертикальный BQ SG5007S Шампань
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719687
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
бежевый, белый
Комплектация
отпариватель, документация, дощечка из термостойкого пластика, насадка, пластина для разглаживания воротников, упаковка
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
177x33.1x30.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х38
Вес, кг.
7.2
Описание товара Отпариватель вертикальный BQ SG5007S Шампань
Вертикальный отпариватель BQ SG5007S оснащен широкой подошвой сопла для быстрого и эффективного отпаривания одежды, мебели, игрушек.
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Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
бежевый, белый
Комплектация
отпариватель, документация, дощечка из термостойкого пластика, насадка, пластина для разглаживания воротников, упаковка
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
177x33.1x30.4 см
Страна производитель
Китай
Вертикальный отпариватель BQ SG5007S оснащен широкой подошвой сопла для быстрого и эффективного отпаривания одежды, мебели, игрушек.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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