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Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый

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Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 1
Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 2
Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 3
Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 4
Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 5
Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
25
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Насадки
нет
  • Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 1
  • Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 2
  • Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 3
  • Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 4
  • Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 5
  • Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719660
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
25
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Насадки
нет
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х23
Вес, кг.
5.81

Описание товара Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый

Мясорубка BQ — это надежное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Ее элегантный дизайн, выполненный в серебристо-черных тонах, гармонично впишется в любой интерьер, добавив технологичный акцент. Эта мясорубка обладает высокой производительностью, способной перерабатывать до 2,7 кг мяса в минуту, что делает ее отличным выбором для больших семей и любителей готовить разнообразные блюда. Мощность при блокировке вала достигает впечатляющих 2500 Вт, обеспечивая стабильную работу даже с самыми плотными продуктами, тогда как номинальная мощность составляет 25 Вт для экономии энергии при невысоких нагрузках. Корпус устройства изготовлен из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Вес мясорубки составляет 4,8 кг - достаточно компактно для лёгкой переноски, но при этом придавая ей устойчивость на рабочей поверхности. BQ предусмотрел функцию реверса, что позволяет легко устранить возможные застрявшие кусочки и обеспечить бесперебойную работу кухонной техники. Мясорубка BQ сочетает в себе мощность, практичность и стиль, предоставляя вам широкие возможности для кулинарных экспериментов.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
25
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Насадки
нет
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка BQ — это надежное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Ее элегантный дизайн, выполненный в серебристо-черных тонах, гармонично впишется в любой интерьер, добавив технологичный акцент. Эта мясорубка обладает высокой производительностью, способной перерабатывать до 2,7 кг мяса в минуту, что делает ее отличным выбором для больших семей и любителей готовить разнообразные блюда. Мощность при блокировке вала достигает впечатляющих 2500 Вт, обеспечивая стабильную работу даже с самыми плотными продуктами, тогда как номинальная мощность составляет 25 Вт для экономии энергии при невысоких нагрузках. Корпус устройства изготовлен из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Вес мясорубки составляет 4,8 кг - достаточно компактно для лёгкой переноски, но при этом придавая ей устойчивость на рабочей поверхности. BQ предусмотрел функцию реверса, что позволяет легко устранить возможные застрявшие кусочки и обеспечить бесперебойную работу кухонной техники. Мясорубка BQ сочетает в себе мощность, практичность и стиль, предоставляя вам широкие возможности для кулинарных экспериментов.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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