Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый
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Характеристики
Описание товара Мясорубка BQ MG2007 Металлический Серый
Мясорубка BQ — это надежное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Ее элегантный дизайн, выполненный в серебристо-черных тонах, гармонично впишется в любой интерьер, добавив технологичный акцент. Эта мясорубка обладает высокой производительностью, способной перерабатывать до 2,7 кг мяса в минуту, что делает ее отличным выбором для больших семей и любителей готовить разнообразные блюда. Мощность при блокировке вала достигает впечатляющих 2500 Вт, обеспечивая стабильную работу даже с самыми плотными продуктами, тогда как номинальная мощность составляет 25 Вт для экономии энергии при невысоких нагрузках. Корпус устройства изготовлен из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Вес мясорубки составляет 4,8 кг - достаточно компактно для лёгкой переноски, но при этом придавая ей устойчивость на рабочей поверхности. BQ предусмотрел функцию реверса, что позволяет легко устранить возможные застрявшие кусочки и обеспечить бесперебойную работу кухонной техники. Мясорубка BQ сочетает в себе мощность, практичность и стиль, предоставляя вам широкие возможности для кулинарных экспериментов.
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Теги товара: металлические
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
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