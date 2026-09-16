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Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка

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Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 1
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 2
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 3
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 4
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 5
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 6
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 7
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 8
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Lovelife
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 1
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 2
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 3
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 4
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 5
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 6
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 7
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 8
  • Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400045309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Lovelife
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ladykillers, Heavenly Nobodies, 500, I’ve Been Here Before, Papasan, Single Girl, Ciao!, Tralala, Last Night, Runaway, The Childcatcher, Olympia
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный 5 марта 1996 года. Последний студийный альбом Lush, Lovelife, назывался «брит-поп феминистским контрапунктом, в котором он так нуждался» (Pitchfork). Спродюсированный Питом Бартлеттом (Therapy?, Kitchens of Distinction), альбом включает три самых популярных сингла группы: «Single Girl», «Ladykillers» и «500 (Shake Baby Shake)», а также Джарвис Кокер в заключительном треке первой половины альбома «Ciao!».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400045309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lush
Альбом (сингл)
Lovelife
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ladykillers, Heavenly Nobodies, 500, I’ve Been Here Before, Papasan, Single Girl, Ciao!, Tralala, Last Night, Runaway, The Childcatcher, Olympia
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первоначально выпущенный 5 марта 1996 года. Последний студийный альбом Lush, Lovelife, назывался «брит-поп феминистским контрапунктом, в котором он так нуждался» (Pitchfork). Спродюсированный Питом Бартлеттом (Therapy?, Kitchens of Distinction), альбом включает три самых популярных сингла группы: «Single Girl», «Ladykillers» и «500 (Shake Baby Shake)», а также Джарвис Кокер в заключительном треке первой половины альбома «Ciao!».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lush - Lovelife (coloured) (0191400045309) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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