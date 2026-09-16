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Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка

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Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 1
Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 2
Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 3
Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 4
Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 5
Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 6
Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 1
  • Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 2
  • Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 3
  • Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 4
  • Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 5
  • Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 6
  • Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719370
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It Takes A Woman's Love (to Make A Man), Two Cents Worth, Icarus - Borne On Wings Of Steel, All The World, Child Of Innocence, It's You, Mysteries And Mayhem, The Pinnacle
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Takes A Woman's Love (to Make A Man), Two Cents Worth, Icarus - Borne On Wings Of Steel, All The World, Child Of Innocence, It's You, Mysteries And Mayhem, The Pinnacle



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It Takes A Woman's Love (to Make A Man), Two Cents Worth, Icarus - Borne On Wings Of Steel, All The World, Child Of Innocence, It's You, Mysteries And Mayhem, The Pinnacle
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Takes A Woman's Love (to Make A Man), Two Cents Worth, Icarus - Borne On Wings Of Steel, All The World, Child Of Innocence, It's You, Mysteries And Mayhem, The Pinnacle


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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